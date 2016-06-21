الرياح والغبار والأتربة تربك «كهرباء جازان»

أعمدة الكهرباء الخشبية تتساقط بفعل الرياح القوية

عانت مناطق جازان بسبب انقطاع الكهرباء في عدد من المراكز والمحافظات.

وانقطع التيار الكهربائي بشكل كلي عن قرى الجمالة وبعض قرى ابو عريش وصبيا وجازان، واشتكى عدد من الاهالي من تكرار انقطاعات التيار الكهربائي وخاصة في فصل الصيف، مطالبين بتنفيذ الحلول التي تكفل عدم تكرار هذه الانقطاعات.

وتعاني جازان هذه الأيام هبوب الرياح الموسمية التي تكون كل سنة في مثل هذه الأيام من السنة، وقال الراصد علي مشهور لـ "الرياض" ان ‏سبب نشاط موسم الغبرة خلال هذه الفترة من السنة، يرجع لتواجد الفروقات للضغوط السطحية ‏ما يساعد في إثارة للرياح التي تكون مثيرة للاتربة والغبار، والتي تؤدي في أغلب أوقات موسم الغبرة ‏إلى انعدام كلي في الرؤية الأفقية وخاصة على السواحل وسهول تهامة، وتصل إلى المرتفعات أحيانا في عسير وجازان والباحة.

وطالب أهالي جازان شركة الكهرباء بالتخلص من الاعمدة الخشبية وإبدالها بالتمديدات الارضيّة، وقال محمد النعمي ان الاعمدة الخشبية سرعان ما تتساقط عند قوة الرياح، مضيفاً ان احد أسباب انطفاء الكهرباء في عدد من المناطق هو سقوط تلك الاعمدة الكهربائية.

وقال معاذ معافا انهم عانوا انطفاء الكهرباء وانقطاعه لفترات زادت عن عشر ساعات، مطالبين بإيجاد حلول وخصوصاً في شهر رمضان، وناشد ابراهيم نهاري كهرباء جازان بالوقوف على مكامن الخلل وإصلاح ما تعطل، وإبدال الاعمدة التالفة بجديدة أو الاعتماد على الاعمدة الحديدية، أو التمديدات الارضيّة التي قد تحد كثيراً من انقطاعات الكهرباء.

بدورها، حذرت الإدارة العامة للمرور بمنطقة جازان قائدي المركبات الصغيرة والنقل الثقيل من خطورة القيادة في ظل موجة الغبار والأتربة التي تضرب المنطقة هذه الأيام، وحثّ الناطق الإعلامي لمرور جازان الرائد فواز الشريف، السائقين على اتباع وسائل السلامة والانتباه، وعدم السرعة أثناء القيادة على الطرقات التي تصل بين المحافظات، داعياً إلى ضرورة التزام السائقين باليقظة لتفادي وقوع الحوادث المرورية التي يمكن أن يسببها الغبار الكثيف الذي تشهده المنطقة، موضحاً أن موجة الغبار تؤدي إلى انعدام الرؤية في بعض الأماكن. ويتابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان هذه الايام آثار وتداعيات التقلبات الجوية التي تشهدها مدينة جازان وبعض المحافظات، وما واكبها من تزايد موجة الغبار وهبوب عواصف ترابية أدت لتدني مدى الرؤية الأفقية على الطرق العامة وارتفاع مستوى امواج البحر، وتأثر حركة الملاحة من وإلى جزيرة فرسان، وانقطاع التيار الكهربائي موقتاً عن عدد من قرى المنطقة. ووفقاً للمتحدث الرسمي للإمارة، المدير العام للتخطيط والتطوير، علي بن موسى زعله، فإن تعليمات سمو أمير المنطقة المبلغة لمديري الدفاع المدني والمرور وأمن الطرق وشركة الكهرباء وقائد حرس الحدود ومحافظي المحافظات، تقضي بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، ورفع مستوى الاستعداد بالكوادر البشرية والمعدات والآليات، مع التأكيد على أهمية التواجد الميداني للأجهزة المختصة لمواجهة أي طارئ لا سمح الله حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأشار المتحدث الرسمي بأن امارة المنطقة تتلقى تقارير دورية عن التغيرات المناخية المتوقعة ومستجدات الاحوال الجوية في كافة انحاء المنطقة وما يتم من اجراءات احترازية بهذا الشأن.

مطالبات باستخدام أعمدة حديدية أو تمديدات كهرباء أرضية

منطقة جازان تتأثر بفروقات الضغوط السطحية المثيرة للأتربة والرياح