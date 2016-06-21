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مدني القصيم: انخفاض البلاغات الكاذبة.. والحوادث أغلبها منزلية قبل الإفطار

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اكد نائب الناطق الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد عبدالعزيز التميمي ان أجهزة اظهار أرقام المتصلين في مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني ببريدة حدت بشكل كبير من البلاغات الكاذبة الواردة للمركز، موضحاً ان المركز يضم أجهزة لإظهار ارقام المتصلين تكشف الأرقام الواردة فور اتصالها مما يسهل التواصل مع المتصلين، مبيناً ان الدفاع المدني يطبق آلية للتحقق من مصداقية البلاغ وكشف المتلاعبين عند الاشتباه.

واشار التميمي، خلال وجبة افطار نظمتها إدارة العلاقات العامة والاعلام بمديرية الدفاع المدني بالقصيم لإعلاميي منطقة القصيم في مركز التحكم والتوجيه ببريدة، إلى ان نسبة البلاغات ترتفع خلال فترة الافطار، وغالب الحوادث في مطابخ المنازل نتيجة لبعض الاخطاء أو لاهمال وسائل السلامة والأمان، مؤكداً ضرورة التقيد بوسائل السلامة وكيفية التعامل مع الحوادث المنزلية وحذر التميمي من خطورة الألعاب النارية وخاصة للاطفال.

وقدم نائب الناطق الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بالقصيم شرحاً للاعلاميين عن كيفية التعامل مع البلاغات الواردة وتمريرها للفرق الخارجية وشرحاً عن الخطوط الساخنة الرابطة مع الجهات الحكومية الأخرى، ناقلاً تقدير وشكر مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم العميد إبراهيم المجماج للاعلاميين، ومتابعته لانشطتهم الاعلامية التوعوية ولتواصلهم مع الدفاع المدني لنقل اخباره وانشطته واعماله.

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