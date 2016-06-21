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وادي الدواسر: حملة أمنية تطيح بمفحطين وتضبط متجمهرين

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة وادي الدواسر من ضبط مفحطين وحجز مجموعة من مركبات المتجمهرين.

جاء ذلك خلال الحملة الأمنية المرورية لمكافحة ظاهرة التفحيط وتعقب المطلوبين شمال المحافظة، والتي نفذتها الجهات الأمنية واستمرت لساعات طويلة، تخللها عمليات مطاردة وملاحقة لمفحطين ومتجمهرين حاولوا الهروب من قبضة الحملة.

فيما تنوعت المخالفات الأخرى المرصودة خلال الحملة بين تظليل للسيارات، ومركبات بدون لوحات، ومحاولة الهروب من رجال الأمن؛ حيث تم القبض على جميع المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص للتحقيق معهم.

الجدير بالذكر أن الحملة كانت بإشراف ومتابعة مدير الدوريات الأمنية بوادي الدواسر، وبمشاركة دوريات المرور السرية والرسمية وقوة المهمات والواجبات.

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