الأخوان هشام ومحمد باخشب يستقبلان المعزين في وفاة عمهما

استقبل الأخوان الأستاذ هشام خالد باخشب ريئس شركة باخشب إخوان القابضة ونائب الرئيس الاستاذ محمد خالد باخشب وأسرة باخشب المعزين في وفاة عمهم الذي انتقل الى جوار ربه وقد توافد عدد كبير من رجال المجتمع من مسؤولين ورجال الأعمال ومحبي أسرة آل باخشب لتقديم واجب العزاء بفقيدهم، وقد أعربت أسرة باخشب عن عميق شكرهم للجميع على مشاعرهم النبيلة ومشاركتهم في أحزانهم، وذلك بدارهم بطريق مكة كيلو خمسة بجدة. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان.

محمد وهشام يستقبلان المعزين في وفاة عمهما

هشام ومحمد باخشب يستقبلان المعزين (عدسة/ محسن سالم)