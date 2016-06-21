أخصائي إسعاف طوارئ ينقذ مواطنة في الجو

أحمد بلحارث

تمكن أخصائي اسعاف طوارئ بهيئة الهلال الأحمر السعودي، من انقاذ مواطنة كانت على متن رحلة جوية لإحدى شركات الطيران المحلية والمتجهة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض الى مطار الملك فهد الدولي بالدمام بعد اصابتها بفقدان الوعي التام (إغماء).

وقال أحمد بالحارث، الذي يعمل أخصائي إسعاف وطب طوارئ في هيئة الهلال الأحمر السعودي في مركز شرقي الدمام ضمن طاقم الفرقة الطبية (فرقة الاستجابة المتقدمة) لــ "الرياض"، "كنت احد ركاب الرحلة ٧٢ المتجهة من الرياض إلى الدمام أمس الاول، فشاهدت في احد صفوف المقاعد الامامية فور اقلاع الطائرة علامات استغاثة من احدى راكبات الطائرة وهي مجاورة لسيدة سعودية مريضة وتم حضور احد ملاحي الطائرة فقمت بطلبه وتعريفه بنفسي وطبيعة عملي وعرض المساعدة له وطلب ما يثبت ذلك، وبعدها قمت بمباشرة الحالة ووجدتها في إغماء تام ويوجد بها نبض وتنفس ضعيف، وبعد المعاينة والكشف تبين ان لديها هبوطا في ضغط الدم وبفضل من الله ثم تقديم الرعاية الطبية الطارئة اللازمة استجابت المريضة قبيل هبوط الطائرة واستعادت وعيها حين الهبوط، وبينت انها قد تعرضت لنفس العارض مسبقا وتم مراقبة حالتها الصحية لحين تسليمها للكادر الطبي الاسعافي التابع لمطار الملك فهد الدولي بالدمام".

وثمن بالحارث تعاون ملاحي الطائرة بعد تقديم ما يلزم ومساعدته في انقاذ الحالة، داعيا المواطنين بالالتحاق بالدورات الإسعافية الاولية المتوفرة سواء في هيئة الهلال الأحمر السعودي او المراكز المعتمدة والمتوفرة، لما لذلك من ضرورة ومردود ايجابي لخدمة الوطن والمجتمع وتقديم ما يلزم من اسعافات اولية قد تكون من بعد الله سببا في انقاذ روح لحين وصول الكادر الطبي المتخصص.