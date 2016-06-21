أخبار عاجلة

«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مساجد مطروح بين التخفيف والتطويل فى التراويح.. الأولى يقصدها أصحاب المحال والثانية للسلفيون

Google+ Print
مساجد مطروح بين التخفيف والتطويل فى التراويح.. الأولى يقصدها أصحاب المحال والثانية للسلفيون مساجد مطروح بين التخفيف والتطويل فى التراويح.. الأولى يقصدها أصحاب المحال والثانية للسلفيون
تكتظ مساجد مطروح بالمصلين فى كل الصلوات طوال شهر رمضان، وأكثر ما تكون فى صلاة القيام، ولكل مسجد طابعه الخاص ورواده يتوافدون عليه حسب طابعه وقصر أو طول وقت صلاة القيام فى كل مسجد، حيث يقصد المساجد التى تخفف فى صلاة القيام أصحاب المحال التجارية وأصحاب المشاغل والحاجات والذين يعملون ليلا، ويقصد المساجد التى تطيل فى صلاة القيام أتباع الدعوة السلفية وغيرهم ممن يرون أن التطويل فى صلوات النوافل يعظم الحسنات ويعوض عن التقصير فى غير رمضان.

يوجد فى مطروح شريحة عريضة من السلفيين، الذين يتجمعون فى كثير من المساجد وتعرف بمساجد السلفية، ومن أشهرها "مسجد الفتح " -بكل مدينة من مدن المحافظة يوجد مسج فتح- وهو المسجد الأكبر والأشهر فى مدينة مرسى مطروح، وهذه المساجد هى من أكثر المساجد تطويلاً فى صلاة القيام التى تمتد لأكثر من ساعتين، وتكتظ بأعداد كبيرة.

أما باقى المساجد فواحد منها يتخذ الطابع الصوفى وهو مسجد الروضة، ويرتاده عدد كبير معظمهم لا يلتفت لكون القائمين عليه صوفيين، وهو يخفف ولا يطيل فى صلاة القيام.

أما المساجد الوسط التى لا تطيل الصلاة ولا تخفف، فهى كثيرة مثل المسجد الكبير الذى يعتبر المسجد الرسمى، حيث تقام فيه احتفالات المناسبات الدينية التى يحضرها المسئولون، ومساجد سيدى العوام والدفراوى والتقوى، وغيرهم من المساجد التى تضيق بالمصلين فتمتد الصفوف إلى خارجها.

أما المساجد الشهيرة بسرعتها فى أداء صلاة القيام وكأنها فى سباق، فهى معروفة للجميع ويرتادها عدد كبير من الناس، لدرجة إغلاق الشوارع المحيطة للمسجد بصفوف المصلين، حيث ينتهى بعضها من صلوات العشاء والقيام، قبل أن ينتهى مسجد الفتح من صلاة العشاء فقط، مثل مسجد التنعيم القديم ومسجد التنعيم الجديد ومسجد المرور ومسجد الإسعاف ومسجد المغاربة ومسجد السنترال ومسجد النور بشارع علم الروم وغيرها، حيث يقرأ الإمام قصار السور أو بضع آيات فى كل ركعة، وينتهى قبل المساجد الأخرى وتعتبر هذه المساجد هى الأكثر ازدحاماً حيث يقصدها أصحاب المحال والمشاغل والأعمال الليلية ومعظمها قريب من الأسواق.

ويصنف أهالى مطروح هذه المساجد والمصلين فيها، فالمساجد السريعة يقصدها إلى جانب التجار وأصحاب المحلات والحاجات والمتعجلين، الذين لا يتحملون طول الوقوف فى الصلاة، كما يقصدها غير المعتادين على الانتظام فى الصلاة فى غير رمضان، فيجدون فى هذه المساجد صلاة خفيفة وسريعة، ترضى قناعتهم بأنهم يؤدون صلاة القيام رغم اعتراض بعض المشايخ على السرعة المبالغ فيه فى أداء الصلاة فى هذه المساجد.

مسجد التنعيم الجديد (1)

مسجد التنعيم الجديد (2)

مسجد التنعيم الجديد (3)

مسجد التنعيم الجديد (4)

مسجد التنعيم الجديد (5)

مسجد التنعيم الجديد (6)

مسجد التنعيم الجديد (7)

مسجد التنعيم الجديد (8)

- طقوس وعادات بدو مطروح فى رمضان..يستطلعون الهلال بأنفسهم.. وكبيرة النجع تجمع الحصى لحساب أيام الشهر الكريم.. وجبة الفطار الرئيسية بعد التراويح.. و"المفروكة" أشهر الحلويات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365