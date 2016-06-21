ولي ولي العهد التقى رئيس مجموعة «6 فلاغز» للترفيه تمهيداً لدخولها السوق السعودية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجموعة ( six flags) سكس فلاغز تمهيدا لدخولها السوق السعودية.

دخول «6 فلاغز» للسوق السعودي أول ترجمة لصناعة ترفيه احترافية تخدم المواطن

وتعتبرمجموعة six flags للترفية أكبر مجموعة متزهات ترفيهية في العالم نظرا لعدد مرافقها.

وللشركة 18 مَرفقا منتشرا في أنحاء أميركا الشمالية وتشمل الحدائق الترفيهية والمائية ومراكز ترفيهية للعائلات.

دافي: فخورون بمنحنا فرصة للدخول في شراكة لإدخال «6فلاغز» إلى المملكة

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سكس فلاغز جون دافي: نحن فخورون في منحنا فرصة للدخول في شراكه لادخال سيكس فلاغز الى المملكة، فالاستراتيجية التي تتخذها الحكومة السعودية لتوفير المزيد من خيارات الترفيه لمواطني المملكه تتلاءم مع متطلبات الترفيه التي تتمتع بها سيكس فلاغز، مؤكدا ان الشركة تستطيع ان نوفر الترفيه الذي يتطلع اليه السعوديون ونحن نشارك السعودية رؤيتها بتوفير المزيد من الخدمات الترفيهية. ‬

نحن نتشارك نفس التصور مع الأمير محمد بن سلمان لترجمة هذه الرؤية ونحن جاهزون لتوفير الخيارات الكافية، وقال بلغ عدد الزائرين لمرافق الشركة في العام ٢٠١٤ خمسة وعشرين مليون زائر.

نستطيع توفير الترفيه الذي يتطلع إليه السعوديون ونشارك المملكة رؤيتها

‏وتتجه المملكة للعمل على تنظيم صناعة الترفيه، لما لها من جوانب اقتصادية واجتماعية تخدم المواطن والمقيم، وكان قرار إنشاء هيئة مختصة بالترفيه، ضمن حزمة قرارات تاريخية أعلنتها الدولة في نهاية شهر رجب الماضي، واحدة من هذه الخطوات الجديدة، التي ستواكب رؤية المملكة 2030، والتي تركز إجمالاً على خلق الفرص الاقتصادية الداخلية في مجالات متعددة، تسهم في بدء تخفيف الاعتماد الاقتصادي الكلي على النفط كمورد اقتصادي أساسي للحياة والدورة الاقتصادية في المملكة. وتركز"رؤية المملكة 2030" على جوانب تحسين جودة الحياة في المملكة، ووضعها كأحد أهدافها الأساسية، ولذا فالتوجه نحو تبني مرافق جديدة للترفيه لا يقل أهمية، فالسعوديون أنفقوا خلال العام الماضي وحدة أكثر من 76 مليار ريال على السياحة الخارجية، وجزء كبير من هذا الرقم يتجه لجوانب التسلية والترفيه خاصة في المدن الترفيهية الكبرى المعروفة على مستوى المدن السياحية العالمية.

25 مليون زائر لمرافق الشركة في العام ٢٠١٤

وبالطبع فإن صناعة الترفيه، تعد على مستوى مختلف دول العالم ذات أهمية كبيرة ونوعية، فهي وبعيداً عن كونها موردا اقتصاديا ضخما وهاما، تتيح فوائد أخرى للمجتمعات، والمجتمع السعودي تحديداً لديه نسبة كبيرة في عمر الشباب، ولديهم طاقات يرغبون في تفريغها بأنشطة حيوية متنوعة، بعيداً عن الأجهزة الرقمية التي تأخذ جزءا كبيرا من حياتهم، كما ان نسبة كبيرة من يسافر لخارج المملكة، يبحث عن مدن الترفيه وما توفر من العاب ومناشط جديدة يحرص على ممارستها.

الحكير: خطوة مهمة لفتح سوقنا لصناعات تخدم النمو المحلي وتزيد فرص العمل

خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح

وقال ماجد الحكير نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الحكير للسياحة والتنمية، والخبير في شؤون الترفيه لـ"الرياض"، إن هذه الخطوة الجديدة التي يرعاها وينفذها سمو ولي ولي العهد تسير بنا في اتجاه جديد ومهم من صناعة الترفيه بالمملكة، وتضع مستقبلا ولبنة جديدة لهذه الصناعة المهمة على مستوى جميع دول العالم، نظير عوائدها الاقتصادية وأهميتها المجتمعية، في توفير خيارات لتمضية الوقت والاستفادة في تجديد النشاط بشكل دوري، وطبعا وجود مثل هذه الشركة الكبيرة في المملكة "6 فلاغز" خطوة مهمة ، وفي الاتجاه الصحيح وفي وقت للتغيير المهم الذي تعيشه بلادنا والمواكب لرؤية المملكة 2030م، والأمر يتعدى كونه وجود شركة كبرى للترفيه تنفذ مشروعا وينتهي، بقدر ما نراه تغيرا إيجابيا كبيرا نحو فتح سوقنا لصناعات تخدم النمو المحلي وتزيد فرص العمل، وتقدم للمواطن والمقيم تجربة ترفيه جديدة ومنافسة لأفضل ما يجده في أكبر دول العالم، ويمكن أن تتيح هذه الشركة فرصة لشريك وطني بحكم الخبرة التي يملكها عن السوق السعودي، وأنماط الاستهلاك فيه، ومزج خبرات عالمية ومحلية والتوسع في مجال الترفيه بتبني طرائق جديدة يحتاجها السوق والمستهلك، وتعطي مزيجا من التجربة التي نفيد منها وطننا ومجتمعنا في هذا المجال الحيوي والمهم.

واضاف الحكير "إن هذا المجال بحاجة للتوجه الذي تتخذه الدولة حاليا من خلال دعم المجالات المنتجة لفرص العمل والمساهمة في ضخ عوائد للاقتصاد المحلي لتقليل الاعتماد على النفط، الذي عشنا عليه بنسبة كبيرة طوال العقود الماضية، فمدن الترفيه مثلا بحاجة لمنح الأراضي والمواقع الجيدة في المدن الكبيرة بالممكة، وكذلك بحاجة لتوفير ما يساعد على نمو هذه الصناعة، ومن أهم ذلك توفير الطرق الخاصة بها، فمثلا مدينة ديزني العالمية في باريس تتمتع بطريق ومحطة خاصة للمترو، بحيث تصل لها من جميع أنحاء المدينة بسهولة كبيرة" .وقال في ختام تصريحه إن "6 فلاغز" بدأت مشروعها في مدينة دبي، ونتوقع لها النجاح في المملكة، في سوق دبي والخليح عموماً يعتمد بشكل كبير على سوق المملكة الذي هو مصدر للسياح وللباحثين عن الترفيه، وخاصة العائلات، فعندما توجد بالمملكة بالمستوى الذي يراه الموطن عالميا، فمن غير شك سيكون خيره لبلده، وتوفر عليه مصاريف السفر الأخرى".

ورحب عدد من الشباب السعودي باهتمام حكومة المملكة بشأن الترفيه، من خلال تبني وإنشاء هيئة متخصصة للترفيه، ثم جاءت خطوة عملية جديدة تتمثل في حرص سمو ولي ولي العهد على رسم الترفيه على أرض الواقع ومن خلال بصمة وخبرات عالمية، ممثلة بشركة أميركية لها باع كبير في هذا المجال الترفيهي، متمنين ان تظهر هذه الشركة مشاريعها وعملها في أسرع وقت ممكن حتى توجد صناعة ترفيه محترفة ومبنية على احتياج واقعي للشباب وغيرهم من الفئات المرحبين بهذه التوجه الهام، مؤكدين ان المملكة ليست غريبة على هذه الصناعة الموجودة منذ عقود طويلة، من خلال ملاهٍ ومدن ترفيهية في المدن الرئيسية، حيث تجد متابعة وإقبالا جيدا، ولكن تبقى هذه الخطوة المقبلة بمثابة نقلة نتوقع ان تغير وجه هذه الصناعة نحو الأفضل، وفي الوقت نفسه تفيد في دورة اقتصانا المحلي وتدعمه بعوائد جيدة تعتمد على السائح السعودي، وكانت تتجه لدول الجوار كما نعرف جميعا.

وأكدوا على ان نجاح هذه التجربة الجديدة متوقع في ظل دعم الدولة وقيادتها للفرص الاستثمارية الجديدة التي تخدم المواطن والمقيم، وتسهم في تحقيق نمو وحيوية أكبر للدورة الاقتصادية الداخلية.

«6 فلاغز» في سطور

وتعد SIX FLAGS واحدة من أكبر مجموعة متنزهات ترفيهية في العالم حيث تشغل 18 متنزها ترفيهيا ومدينة ألعاب في أميركا الشمالية، وبلغ عدد زوارها 29 مليوناً خلال العام الماضي.، توظف بشكل موسمي 42 ألف موظف، فيما يبلغ عدد موظفيها الثابتين 1900. والشركة شهدت مرحلة عصيبة خلال الأزمة المالية العالمية، ولكنها لم تتوقف، حيث أعادت هيكلة عملياتها وعادت إلى بورصة نيويورك عام 2010 بقوة، وقفز سهمها منذ ذلك الحين بأكثر من300% لتبلغ قيمتها السوقية 5.3 مليارات دولار.

أما الإيرادات فقد صعدت بأكثر من 33% خلال هذه الفترة إلى 1.3 مليار دولار العام الماضي، هذا كما وصل العائد على الاستثمار 33% في 2015.

ولا تتوقف إيرادات سكس فلاغز على أسعار التذاكر، حيث تساهم مبيعات المنتجات والألعاب الخاصة بالشركة، ومبيعات المأكولات والمشروبات بجزء كبير من الإيرادات، كذلك تساهم عمليات الترخيص وغيرها من العمولات في دعم الأرباح.

من المرافق الترفيهية في 6 فلاغز

فلاغز من أكبر المتنزهات في العالم

ماجد الحكير