"التعليم" تكشف حقيقة طباعة أوراق أسئلة امتحانات الثانوية بأكثر من لون

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، حقيقة وجود ورق لامتحانات الثانوية العامة تحمل أكثر من لون، موضحا أنه تم تخصيص لون لكل ورقة أسئلة للمواد الدراسية، وذلك فى إطار ضبط منظومة الامتحانات، قائلا: "بعض الطلاب يذهبوا إلى لجنة الامتحانات ويصطحبون معهم ورقة أسئلة لسنوات سابقة وبعد دخوله اللجنة يستبدلون الورقة الأصلية للامتحان بالورقة القديمة الوجودة لديهم".

وأوضح المصدر فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن الوزارة وضعت لكل مادة لون مختلف كوسيلة تمويه حتى لا يعلم الطالب لون الورقة حال البقاء على اللون الأبيض فقط، مشددا على أنه لا صحة على الإطلاق لاستعانة الوزارة بالاسئلة البديلة بعد موجة التسريبات التى حدثت.

وأضاف المصدر أن الكثير من أولياء الأمور يرددون أمام اللجنة أن الوزارة استعانت بالامتحانات البديلة بدلا من الاحتياطية خوفا من تسريبها، قائلا:" لا صحة لهذا الأمر على الإطلاق ويتم توزيع الأسئلة الأساسية على لجان السير"، مشيرا إلى أنه لو لجأت الوزارة إلى الامتحانات البديلة كان من الأولى أن يكون ذلك فى امتحان التربية الدينية الذى تم تسريبه وتأجيله حتى أخر يوم بالامتحانات"، مطالبا أولياء الامور عدم الانسياق وراء الشائعات.

- مصادر: إحالة المتهمين بتسريب امتحانات الثانوية العامة للمحاكمة قريبا

>