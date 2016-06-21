"أوقاف سوهاج" تحذر من المبيت داخل المساجد بعد انتهاء صلاة التراويح

قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إنه تم التنبيه على جميع العاملين بأوقاف سوهاج من الأئمة ومقيمى الشعائر والمؤذنين والعمال بغلق جميع المساجد عقب صلاة التراويح وعدم السماح لأحد على الإطلاق بالمبيت فيها.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يسمح فقط بالمبيت للإمام وعمال المناوبة والمخصص لهم مسكن، وذلك بتصريح كتابى من الإدارة أو المديرية، مشيرا إلى قيام التفتيش بالتأكد من عدم فتح المساجد بعد صلاة التراويح محذرا من مخالفة القواعد وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف ذلك.

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