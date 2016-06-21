القبض على جزار وعاطل بحوزتهما بندقية خرطوش وهيروين فى المنوفية

تمكنت مباحث قويسنا من ضبط جزار وعاطل بحوزتهم بندقية خرطوش و32 تذكرة هيروين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد بورود معلومات سرية إلى المقدم رأفت نصار رئيس مباحث قويسنا، بقيام كل من أحمد ر 32 عاما جزار ومقيم بقرية أم خنان بتجارة المواد المخدرة، وخالد ط 21 عاما عاطل ومقيم بقرية بنى غريان بحيازة سلاح.

على الفور قرر العميد ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العقيد حسين غنيم مفتش المباحث، والرائد رأفت نصار رئيس المباحث، والنقباء أحمد سرور وعبد الله الميت ونصر موسى، ومصطفى حسنين معاونى المباحث.

وتم مداهمة منزلى المتهمين، حيث تم ضبط الأول وبحوزته بندقية خرطوش، و2 طلقة، و32 تذكرة هيروين و100قرص ترامادول و2260 جنيه، كما تم ضبط بحوزة الثانى بندقية آلى و30 طلقة لذات العيار، وبموجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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