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نقل ثقيل يدهس سائق أثناء استبداله إحدى إطارات سيارته بصحراوى البحيرة

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نقل ثقيل يدهس سائق أثناء استبداله إحدى إطارات سيارته بصحراوى البحيرة نقل ثقيل يدهس سائق أثناء استبداله إحدى إطارات سيارته بصحراوى البحيرة
لقى سائق مصرعه ، قبل قليل ، دهسته سيارة نقل ثقيل أثناء قيامه بإستبدال إحدى إطارات سيارته بالطريق الصحراوى الكيلو 105 إتجاه القاهرة (طريق الخدمات) دائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة .

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 160965 / 5412 س ل أ ( نقل بمقطورة الإسكندرية) فر قائدها هارباً بها عقب الحادث بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث إختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لإنحرافها وإصطدامها ب" أ ح ح " سائق ومقيم خورشيد المنتزه أول الإسكندرية قائد السيارة رقم 6538 س ل م " ملاكى حال قيامه بإستبدال أحد إطاراتها على جانب الطريق .

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الملاكى وتم نقله لمشرحة مستشفى وادى النطرون العام .

وبسؤال شقيق المتوفى " م ح ح" سائق ومقيم خورشيد المنتزه أول الإسكندرية قرر بمضمون ماتقدم .

وتحرر المحضر اللازم .

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