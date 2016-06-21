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ضبط 11 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بالمنيا

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ضبط 11 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بالمنيا ضبط 11 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا خلال حملة مكبره شنتها المديرية من ضبط 11 قطعة سلاح نارى و6 قضايا مخدرات.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائى يفيد ضبط 11 قطعة سلاح نارى عبارة عن 3 بندقية الية و3 فرد خرطوش ومسدس و4 فرد محلى الصنع بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 قضايا مخدرات حيث تم ضبط "احمد .م "19 سنه طالب من المنيا بحوزته 270 قرص مخدر لعقار التامول و6 زجاجات ريفوتريل بقصد الاتجار وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 53 أحوال قسم المنيا.

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