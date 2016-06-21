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استشهاد فلسطينى وإصابة اثنين آخرين برصاص الجيش الإسرائيلى بالضفة

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استشهاد فلسطينى وإصابة اثنين آخرين برصاص الجيش الإسرائيلى بالضفة استشهاد فلسطينى وإصابة اثنين آخرين برصاص الجيش الإسرائيلى بالضفة
استشهد شاب فلسطينى فجر الثلاثاء وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة برصاص الجيش الاسرائيلى قرب قرية بيت عور القريبة من رام الله فى الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.

وذكر مصدر أمنى فلسطينى أن الشاب محمود بدران (20 عاما) قتل، وأصيب اثنان آخران كانا برفقته فى سيارة خاصة، أحدهما فى وضع حرج، بعدما تعرضت مركبتهم لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلى قرب قريتهم بيت عور.

ولم تتضح بعد الأسباب الرئيسية لإطلاق النار على المركبة، فيما أفاد سكان من قرية بيت عور بأن خمسة شبان كانوا داخل السيارة لحظة إطلاق النار.

واكد رئيس المجلس القروى فى بيت عور عبد الكريم قاسم فى اتصال هاتفى مع وكالة فرانس برس تلك الرواية، مضيفا أن "الشبان الخمسة كانوا فى طريق عودتهم ليلا من مسبح فى قرية بيت سيرا القريبة، وأطلق الجيش الاسرائيلى النار باتجاههم بالقرب من طريق مؤد إلى مدخل القرية".

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