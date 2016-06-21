"السكة الحديد" تنفى رفع تذكرة القطارات وتدفع بعربات جديدة استعدادا للعيد

نفت نجوى ألبير، المتحدثة باسم سكك حديد مصر ، ما تردد حول رفع تذاكر القطارات تزامنًا مع قرب عيد الفطر المبارك، موضحة أن وزير النقل رفض رفع سعر التذكرة.

وأكدت "نجوى ألبير"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "عيون مصر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك خطة بالفعل لدراسة رفع سعر التذكرة لكنه لم يتم تطبيقها حتى الآن.

وأوضحت أنه تم الدفع بالعديد من القطارات، نظرًا لقرب عيد الفطر المبارك، وتوفير أماكن للركاب، بزيادة عربات القطارات، مشيرًا إلى أن ما يتردد حول وجود مجاملات فى الحصول على تذكرة القطار غير صحيح.

السكة الحديد تؤكد انتظام حركة قطارات الإسكندرية وعدم وقوع حوادث

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