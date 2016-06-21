"جوجل" يحتفل باليوم العالمى للأب بتغيير الشعار الخاص به

احتفل محرك البحث "جوجل" بيوم الأب العالمى، وقام بتغيير الشعار الخاص به احتفالا بهذه المناسبة، كنوع من المساهمة منه فى تقدير الدور الرئيسى الذى يقوم به الأب فى كل أسرة ناجحة.

ويعد يوم الأب احتفالا عالميا اجتماعيا، يشبه يوم الرجال الدولى، باستثناء أنه لتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به فى عدة أيام مختلفة حول العالم، وفى بعض البلدان تم تحويله ليوم دينى، ففى البلدان الكاثوليكية، احتفل بعيد الآباء منذ القرون الوسطى ومع ذلك كان من الصعب الاحتفال بعيد الأمهات دينياً.

وكان الاحتفال للآباء فى الولايات المتحدة فى عام 1912 وذلك قبل الحرب العالمية الأولى وكانت الولايات المتحدة تقوم بهذا الاحتفال، تقديراً لجهود الآباء المبذولة فى المنزل وفى ذلك اليوم يقوم الناس بتقديم الهدايا للآباء ويتشاركوا بالاحتفال سوياً.

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