بالصور.. فتح طريق المنصورة دمياط بعد إغلاقه إحتجاجا على غرق شقيقين

نجحت قوات أمن الدقهلية، فى التفاوض مع أهالى قرية كفر الأمير، التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وإقناعهم بفتح طريق المنصورة دمياط الشرقى، بعد إغلاقه من قبل الأهالى لمدة 3 ساعات.

وكان شقيقان من القرية قد غرقا، حيث أقدم أحدهما على الوضوء ظهر اليوم، من ترعة سندوب، أثناء عمله بأعمال النظافة بكوبرى سندوب، والمزمع افتتاحه 3 يونيو المقبل، فجرفت المياه عبد الله أحمد عبد الله والشهير بعبد الله حمادة 19 سنة، طالب بكلية الهندسة، فحاول شقيقه محمد إنقاذه فجرفه التيار هو الآخر، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج جثمان الأول بينما أخفقت في إستخراج جثمان شقيقه الثاني الأصغر.

وقد سادت حالة من الغضب في صفوف الأهالي، إحتجاجا على عدم إنتشال جثمان شقيقه الأصغر، وطالبوا قوات الأمن بانتشال الجثمان والبحث عنه، فرفض أفراد الإنقاذ النهري وذلك لتخييم الظلام على المكان وعدم تمكنهم من الرؤية ليلا، فغضب الأهالي وقاموا بقطع الطريق.

>الصور خاصة بنا.

- غرق شقيقين فى مياه الرياح التوفيقى بالمنصورة والأهالى يقطعون الطريق