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اخبار الكويت .. نبيل العربى يلتقى المبعوث الأممى لليمن فى الكويت

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اخبار الكويت .. نبيل العربى يلتقى المبعوث الأممى لليمن فى الكويت اخبار الكويت .. نبيل العربى يلتقى المبعوث الأممى لليمن فى الكويت
إلتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى مساء أمس الاثنين مبعوث الأمم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد على هامش مشاورات السلام اليمنية التى تستضيفها دولة الكويت منذ أبريل الماضى.

وأطلع المبعوث الأممى، الأمين العام للجامعة الذى يزور الكويت حاليا، على تطورات مشاورات السلام اليمنية وأبرز التحديات التى تواجهها إلى جانب الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمى للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الدولية.

وجدد الأمين العام للجامعة خلال اللقاء دعم الدول العربية للجهود الحثيثة التى تبذلها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع الدائر فى اليمن ومساعدة اليمنيين على تخطى المرحلة الدقيقة.

وكان العربى قد وصل إلى الكويت فى وقت سابق اليوم فى زيارة رسمية التقى خلالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وعددا من كبار المسؤولين الكويتيين وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله أمينا عاما للجامعة العربية.
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