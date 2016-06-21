محافظ أسوان يوجه بصرف إعانات ومعاشات لـ 23 مواطناً

استكمل اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، إنعقاد لقاؤه الجماهيرى الأسبوعى بالمواطنين، حيث إستمع اللواء مجدى حجازى لمشاكل ومطالب أكثر من 70 حالة حيث أعطى توجيهاته لصرف إعانات عاجلة ومعاش ضمان إجتماعى، وأيضاً تكافل وكرامة لـ 23 مواطناً بعد إجراء الدراسة والبحث الإجتماعى اللازم لهذه الحالات لتحديد أنواع الصرف والتأكد من إستحقاقهم لهذه الإعانات لمساعدتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية الصعبة وللصرف منها على العلاج المطلوب لبعض الحالات المرضية.

وكلف محافظ أسوان، مدير عام الصحة بمتابعة علاج حالتين إحداهما تعانى من الأورام السرطانية وأخرى تعانى من تآكل فى فقرات الظهر، مع دراسة علاجهم على نفقة الدولة لظروفهم المرضية وتوفير العلاج اللازم لهم، كما وجه مجدى حجازى بإدراج طلبات 15 مواطن بلجنة الإسكان بعد الدراسة والبحث الإجتماعى لهذه الحالات مراعاة لظروفهم المعيشية ولتوفير سكن مناسب لهم.

فيما وافق حجازى على إدراج 8 حالات من الشباب بعد تقدمهم بطلبات لتوفيرفرص عمل لهم من بينهم 3 حالات سيتم إدراجهم ضمن مبادرة "مشروعك " لتشغيل الشباب ليحصلوا على قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ، بجانب إدراج 5 حالات ضمن المشروعات القومية والإستثمارية الجارى تنفيذها بالمحافظة.

وفى نفس السياق أعطى محافظ أسوان توجيهاته بتحويل 3 حالات من ذوى الإحتياجات الخاصة لمديرية التنظيم والإدارة لإدراجها ضمن نسبة الـ 5 % فى التشغيل مستقبلياً .

ووجه حجازى، رؤساء مراكز ومدن أسوان وكوم أمبو وأيضاً مدينة أسوان الجديدة بإدراج 5 حالات ضمن المستهدف تخصيص محلات لهم بالسويقات الجديدة المزمع إنشاؤها فى المحافظة خلال الفترة القادمة.

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