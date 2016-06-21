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مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ يكرم 20 شرطيا من قوة محور قناة السويس

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مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ يكرم 20 شرطيا من قوة محور قناة السويس مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ يكرم 20 شرطيا من قوة محور قناة السويس
كرم اللواء هشام البستاوى مساعد الوزير لقطاع المنافذ 20 من ضابط وأفراد شرطة وموظفين مدنيين من العاملين بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالإنابة عن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وذلك بديوان الإداره العمة لشرطة تأمين محور قناة السويس بالإسماعيلية بحضور اللواء عاطف غراب مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس واللواء سامح قوطة وكيل الإدارة للأمن واللواء سيد عزب مدير إدارة الأمن الوطنى لمحور قناة السويس واللواء هشام درويش مدير مباحث الإدارة وقيادات الإدارة ومديرو الموانى والجوازات وتأمين المجرى الملاحى بالإدارة.

وبدأت مراسم حفل التكريم بإبلاغ اللواء هشام البستاوى تحيه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية للضباط ثم تسليم شهادات التكريم والمكافآت.

وعقب التكريم تم عقد اجتماع للضباط والأفراد والموظفين لتوعيتهم بالظروف الراهنة وحثهم على بذل مذيد من الجهد لإداء رسالة الأمن السامية خاصة وأن إدارة محور قناة السويس تتولى تأمين العديد المرافق الحيوية (قناة السويس "الموانئ، كوبرى السلام، نفق الشهيد أحمد حمدى، وباقى القطاعات التى تضم تأمين محور قناة السويس).

وعقب الاجتماع تم عمل حفل إفطار جماعى بحضور الفريق مهاب ممشى رئيس هيئة قناة السويس وقيادات هيئة قناة السويس ورجال القوات المسلحة المصرية والجهات الرقابية بالمحافظة والجهات الرقابية الشرطية.

ثم أعقب ذلك قام اللواء هشام البستاوى مساعد الوزير لقطاع المنافذ واللواء عاطف غراب مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالمرورعلى المجرى الملاحى لقناة السويس والتأكد من يقظة القوات وتنفيذ التعليمات.

التكريم وحفل الافطار (1)

التكريم وحفل الافطار (2)

التكريم وحفل الافطار (3)

التكريم وحفل الافطار (4)

التكريم وحفل الافطار (5)

التكريم وحفل الافطار (6)

التكريم وحفل الافطار (7)

التكريم وحفل الافطار (8)

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