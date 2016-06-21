«التل الرملي» يطيح بعصابة الحشيش في العين

ضبطت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ما يزيد على 110 كيلوغرامات من مخدر الحشيش، مخبأة في تل رملي على ارتفاع 200 متر بمدينة العين، في واقعة تجسّد قدرة شرطة أبوظبي على تحقيق أهداف المنظومة الأمنية والسعي للمحافظة على سلامة أفراد المجتمع. وأشار اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي بالإنابة، إلى أن التحريات والمراقبة المستمرة لأفراد العصابة..

والتي نفذها قسم مكافحة المخدرات بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي أكدت وجود مخطط لترويج كمية كبيرة من السموم المخدرة في مدينة العين، حيث تم رصد تلك العملية بسرية تامة، ومتابعة مشتبهين اثنين ضالعين في الجريمة، إلى أن تم ضبطهما متلبسين بالجُرم وبحوزتهما مخدر الحشيش، وذلك أثناء تفريغ السموم من خزان وقود المركبة.

وأشاد اللواء مكتوم الشريفي بشجاعة وإخلاص وتفاني فريق العمل من رجال قسم مكافحة المخدرات بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي، وهو الأمر الذي أدى إلى نجاح العملية وتحقيق أهدافها بالقبض على اثنين من المروجين احترفا توزيع سموم المخدرات بين الشباب، وذلك من خلال سرعة الاستجابة في التعامل مع المعلومات الواردة ودقة التخطيط والتنفيذ للعملية.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي ستعمل على التصدي لكافة مروجي وتجار المخدرات بكل قوة وحزم، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن وطمأنينة وسلامة المجتمع، وستتخذ كل الإجراءات القانونية والوقائية الرادعة والكفيلة بالحفاظ على مستقبل أبنائنا.

تدريب عال

وأكد اللواء مكتوم الشريفي حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي توفير أفضل البرامج التدريبية لعناصر مكافحة المخدرات لكي تبقى دائماً يقظة لاكتشاف أحدث الوسائل لترويج المخدرات، والتي يبتكرها المهربون لإخفاء سموهم وترويجها بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى المهارات والخبرات التي اكتسبتها فرق المكافحة في مواجهة عصابات التهريب من خلال وضع خطط ميدانية محكمة تحول دون مرور تلك السموم وترويجها؛ حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع.

مشاركة

وطالب اللواء مكتوم الشريفي الجمهور بالمشاركة في برامج التوعية بمخاطر وأضرار المخدرات، والتي تنفذها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إضافة للتواصل عبر القنوات الرسمية التي وفرتها شرطة أبوظبي للتصدّي لأي عمليات ترويج أو تهريب أو بيع للمخدرات، وسرعة الإبلاغ عنها لاتخاذ التدابير الشرطية في الوقت المناسب؛ حفاظاً على سلامة وأمن المجتمع، والمكتسبات والمقدرات والثروة الوطنية والشبابية، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي ترسيخ الوعي المجتمعي بأضرار المخدرات، وإفشال كل مخططات ترويج المخدرات، وضبط الجناة.