الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من الشيوخ وكبار المسؤولين وموظفي جهاز عجمان للرقابة المالية وجموع المهنئين الذين توافدوا على قصر الزاهر الليلة الماضية بمناسبة الشهر الفضيل.

كما تلقى سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين ووجهاء وأعيان وأبناء القبائل الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والسعادة وشعب الإمارات بالتقدم والازدهار والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتبادل سموهما التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك مع رجال الاقتصاد والأعمال وأصحاب المراكز التجارية والتسويقية في إمارة عجمان وجموع المهنئين من المواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والسعادة.

الفجيرة

كما تقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة مساء أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، التهاني والبريكات من سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الدولة الذين دعوا الله العلي القدير أن يديم على سموه والقيادة الرشيدة للدولة الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية التقدم والازدهار.

كما استقبل سموه جان بول طرود كوبورون، سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

واستقبل سموه أيضاً المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والتجار والمواطنين والمقيمين الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية.

أم القيوين

واستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين المهنئين بقصر سموه الليلة الماضية، حيث تقبل التهاني والتبريكات من كبار المسؤولين والمواطنين ورجال الأعمال والتجار ومديري الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالصحة والعافية.

رأس الخيمة

وواصل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة في خزام، أمس، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد استقبل سموه محمد بن عبد الله بن علي القتبي، سفير سلطنة عمان لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني بمناسبة الشهر الفضيل، وبمناسبة انتهاء فترة عمله في الدولة.

وتمنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التوفيق والنجاح للسفير في مهامه المستقبلية، مثنياً على ما قام به من تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

كما تقبل سموه، بحضور الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، التهاني من عدد من رجالات الدولة والشخصيات والمسؤولين وأبناء القبائل الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهنئة بمناسبة الشهر الفضيل. وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية.