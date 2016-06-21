تمتع بــ9 فوائد صحية عند توقفك عن المشروبات الغازية الدايت

يعتقد الكثيرون أن المشروبات الدايت هى الخيار الصحى الأمثل للمشروبات الغازية العادية، ويأتى هذا فى الوقت الذى تحذر فيه الأبحاث الطبية منها، وتؤكد أنها تتسبب فى الكثير من المشاكل الصحية، نظرًا لاحتوائها على الصودا والمحليات الصناعية.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الفوائد الصحية التى ستجنيها إذا توقفت عن تناول المشروبات الغازية الدايت، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بموقع "موجز القراء" الأمريكى، وتشمل:

>1.ستتمتع بأسنان أقوى وستقل فرص إصابتها بالتسوس والتآكل لأنك لن تتناول حمض الفوسفوريك.

>2. بالنسبة للفتيات، التوقف عن تناول المشروبات الغازية الدايت سيقلل فرص إصابتهن بمشاكل الدورة الشهرية.

>3. ستنخفض فرص حدوث الولادة المبكرة بالنسبة للسيدات الحوامل

>4.ستنخفض فرص إصابتك بمرض السكر، لأن الأبحاث أكدت أن تناول عبوة واحدة يوميًا من المشروبات الغازية الدايت يتسبب فى رفع خطر الإصابة بمتلازمة الأيض، وذلك حسبما نشر بالمجلة الطبية "Nurtients".

>5.بالنسبة للسيدات اللاتى وصلن لمرحلة انقطاع الطمث، التخلى عن تناول المشروبات الدايت سيقلل فرص إصابتهن بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة أن الأبحاث أكدت أن تناول المشروبات الغازية الدايت يرفع فرص الإصابة باضطرابات القلب.

>6.ستحمى جسمك من الكثير من المواد الكيميائية الضارة الموجودة فى المشروبات الغازية الدايت.

>7.انخفاض فرص الإصابة بالسرطان لأنك لن تتعرض لمركبات بنزوات الصوديوم وبنزوات البوتاسيوم (مواد حافظة)، والتى قد تتحوى إلى البنزين، وهو من المسرطنات المعروفة.

>8.حدوث تحسن ملحوظ فى صحة عظامك لأن الصودا تقلل كثافة العظام خاصة حال تناولها بانتظام.

>9.حدوث تحسن ملحوظ فى خصوبتك وستتعزز قدرتك على الإنجاب.

دراسة: المشروبات الغازية "الدايت" تعرضك للإصابة بمرض الاكتئاب

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