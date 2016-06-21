150 ألف مستحق للزكاة مسجلين بالصندوق

قال عبد الله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة إن الصندوق يتحرى تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الزكاة على الأسر المحتاجة والتي تختلف تبعاً لمستوى الدخل وحجم التزاماتها ويتم تحديد ذلك من قبل لجنة الصرف بالصندوق المشهود لهم بالثقة والأمانة مشيراً إلى أن أعداد مستحقي الزكاة بحسب قواعد بيانات صندوق الزكاة يبلغ 150 ألف مستحق.

وأضاف إن هناك ضرورة حتمية لتضافر جهود المزكين مع صندوق الزكاة لزيادة المشاريع الخيرة مشيراً إلى أن الصندوق يسير وفق الاتجاه الصحيح منذ تأسيسه حيث تتراوح الزيادة في أعداد المزكين سنوياً بين 15% إلى 18% الأمر الذي انعكس على إيرادات الصندوق من أموال الزكاة التي تجاوزت مليار درهم.

وأكد أن الصندوق استعد لشهر رمضان المبارك من خلال زيادة عدد ساعات الدوام الرسمي على فترتين، الأولى صباحية تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، والفترة المسائية تبدأ عقِب صلاة التراويح مساءً وحتى 12 في منتصف الليل، إذ يعمل موظّفونا على استقبال المزكين في مقر الصندوق، للتسهيل قدر الإمكان على المتعاملين من حساب زكاتهم، ودفعها.

« الزكاة – سعادة »

وأضاف في حوار مع « البيان» إن الصندوق يكثف كذلك الحضور الإعلاني والإعلامي من خلال الحملة الإعلامية السنوية والتي تشمل على الإعلانات التلفزيونية والإذاعية والصحفية تحت شعار ( #الزكاة_سعادة ) وعقد المحاضرات والورش والزيارات الرسمية الدورية للجهات المختلفة مثل مجالس الأحياء بالتنسيق من ديوان ولي العهد في أبوظبي، والورش والخطب والدروس في المساجد ومؤسسات الدولة وغيرها، بالإضافة إلى نشر وتوزيع المطبوعات السنوية التي تعنى بالزكاة والمصارف الشرعية والخدمات التي يقدمها الصندوق.

فتاوى الزكاة

وأوضح أن مكتب الشؤون الشرعية والقانونية بموظفيه ومتطوعيه على جاهزية عالية باستقبال والرد على مكالمات المستفتين، وهي خدمة يقدمها الصندوق عبر المكتب لمتعامليه تمكنهم من الوصول إلى مفتي الصندوق والاستفسار عن أي جانب من الجوانب الفقهية المتعلقة بالزكاة..

وفي أي وقت خلال ساعات الدوام الرسمي، والحصول على إجابات عن استفساراتهم الفقهية خارج أوقات ساعات الدوام الرسمي، من خلال تسجيل الفتوى والحصول على رقم مرجعي خاص بها، ليتسنى الحصول على رد عليها خلال 24 ساعة معرباً عن شكره للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، لمساهمتها في خدمة فريضة الزكاة.

خدمات دفع الزكاة

وذكر المهيري أن الصندوق عمل خلال السنوات الماضية على استحداث وتطوير طرق لخدمات دفع الزكاة واسترجاع مبلغ الزكاة، تسهيلاً لعمليات الرقابة، وتطبيق عمليات الحوكمة بشكل كبير ومن خصائص النظام المطور الذي حرص الصندوق على تفعيله لخدمات دفع الزكاة واسترجاع مبلغ الزكاة، هو نظام واحد لتقديم كافة خدمات المزكين والمستفتين..

وإنشاء ملف بيانات للمزكين، واسترجاع بيانات المزكين بكل سهولة، وتوثيق واسترجاع كافة بيانات التواصل التي تمت مع المزكي، وإمكانية استعراض جميع الخدمات لمتعامل معين، وتقارير إحصائية عن المزكين، بالإضافة إلى إمكانية استخلاص قوائم المزكين حسب التصنيف ( جديد، مستمر، منقطع- متوقع) بشكل آلي.

وأكد أمين عام صندوق الزكاة أن الصندوق باعتباره الجهة الاتحادية المتخصصة في خدمة فريضة الزكاة فإنه يشجع التنافس المحمود بين المؤسسات والجمعيات الخيرية بالدولة على جمع الزكاة لما فيه خير للمجتمع.

تنمية الموارد الزكوية

وأوضح أن تنمية الموارد الزكوية والإدارية للصندوق واستدامتها هدف استراتيجي من أهداف صندوق الزكاة، وقد شهد صندوق الزكاة نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الأخيرة ، في أعداد المزكين والإيرادات الزكوية مؤكداً أن الصندوق يسعى إلى تحقيق سعادة المجتمع، عبر إبراز خدماته وبرامجه الإلكترونية المتميزة والتي وصلت إلى 56 برنامجاً إلكترونياً.

21 مشروعاً

وأوضح أن أجندة صندوق الزكاة للعام الجاري، تضم 21 مشروعاً تندرج تحت مصارف شرعية، مصرف الفقراء والمساكين، مصرف الغارمين، ومصرف المؤلفة قلوبهم، والتي سبق الإعلان عنها عبر الصحف اليومية والموقع الألكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بصندوق الزكاة..

فقد تم صرف الزكاة على المشاريع التالية، مشروع اقرأ (طلبة المدارس)، ومشروع «وقل رب زدني علمًا» (طلبة الجامعة)، ومشروع كافل (أسر الأيتام)، مشروع مودة (مواطنة زوجة أجنبي)، و مشروع تلاحم (المطلقات)، مشروع الأمل (المعاقون)،ومشروع «وقل رب ارحمهما» (المُسِنُّون).

قنوات الزكاة

وأضاف إن الصندوق سبّاق في تطوير قنوات التحصيل من 5 قنوات تقليدية في عام2004، وصولاً إلى 28 قناة تحصيل حتى الآن، وأيضاً له السبق في تشكيل إعلان إسلامي مرن يعكس طبيعة وخدمات الصندوق، بالإضافة إلى أن كان له السبق في إطلاق الحملات الإعلامية بشعارات مختلفة سنوياً.

وعملناً على مدار السنوات الماضية بنشر مواد إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة من صحف ومجلات وتلفزيون وإذاعات تحث المجتمع على تقديم الزكاة، بالإضافة إلى موقع صندوق الزكاة الإلكتروني ذو الأربع لغات، وأيضاً نقوم بتغذية مواقع

طرق

طوّر صندوق الزكاة طرق جمعها على مر السنوات الأخيرة، عبر الصندوق مباشرة، ومن المزكين المباشرين في البنوك أو بالدفع الإلكتروني عبر بوابتي حكومة أبوظبي ودبي الإلكترونية، أو خدمة موبايل نت، والكوبونات، والصرافات الآلية وسواها.