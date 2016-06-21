شرطة دبي: الاتصال بـ999 في الحالات الطارئة فقط

ناشد المقدم خزرج ماجد الخزرجي، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، الجمهور بعدم الاتصال بالرقم (999) إلا في الحالات الطارئة، والاتصال على الرقم (901)، في حال الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي..

مشيرا إلى أن المكالمات غير الطارئة تتسبب بإهدار الوقت والجهد المخصص لباقي المتصلين من الجمهور والذين قد يكونون في أمس الحاجة للمساعدة، ونظراً لما تتمتع به غرفة العمليات من أهمية قصوى وطبيعة عمل حسّاسة كونها المستجيب الأول للبلاغات الطارئة، فإنها تتلقى عددا كبيرا من المكالمات الطارئة على مدار الساعة والتي يتم اتخاذ الإجراءات إزائها فور تلقيها، لذا فإن المكالمات غير الطارئة تشكل عبئاً ثقيلاً على العاملين بغرفة العمليات.

وأشار إلى أن مركز القيادة والسيطرة تلقى 72 ألفاً و322 مكالمة هاتفية منذ بداية شهر رمضان المبارك لغاية يوم أمس. وأوضح المقدم الخزرجي أن القيادة بسرعة زائدة وتهور بعض السائقين في الفترة الزمنية التي تسبق موعد الإفطار بقليل بالإضافة لعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، وعدم التزام بعض السائقين بخط السير والإهمال وعدم الانتباه أثناء القيادة، زاد من عدد وخطورة الحوادث المرورية.

حيث سجل مركز القيادة والسيطرة 7273 حادثاً مروريا خلال نفس الفترة من الشهر الفضيل، منها 26 حادثا بليغا، والبقية أغلبها حوادث مرورية بسيطة.

وناشد مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة جميع السائقين ومستخدمي الطريق، الابتعاد عن الممارسات الخاطئة عند قيادة المركبة وتوخي الحيطة والحذر لدى الاقتراب من التقاطعات والتأكد من خلو الشارع من المشاة، خاصة في المناطق المخصصة للعبور وفي الأحياء السكنية.