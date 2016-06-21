ياسين طاهر يكشف تفاصيل وموعد افتتاح مدينة الإسماعيلية الجديدة بحضور السيسى

قال اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، إنه سيتم سيفتتح المرحلة الأولى من مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس، نهاية شهر يوليو القادم، وسيشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى افتتاحها وإعلان بدء تسليمها للجهات المختصة.

وقال طاهر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "عيون مصر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن الأعمال مستمرة فى المرحلة الأولى ليل نهار، من أجل الالتزام بموعد التسليم الذى أمر به الرئيس السيسى.

جدير بالذكر، أن رجال القوات المسلحة يقومون بتنفيذ مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 4927 فدانًا، وتضم 58 ألف وحدة سكنية، بإنشاء العمارات والوحدات السكنية الجديدة بالحى الأول للمدينة، والذى يشمل 12244 وحدة سكنية من مساحات متنوعة، لتكون مجتمعًا سكنيًا حضاريًا متكاملًا يضم جميع الخدمات، لخدمة العاملين بقطاعات التنمية بقناة السويس وسيناء.

رئيس الهيئة الهندسية يصل مدينة الإسماعيلية الجديدة لتفقد المرحلة الأولى

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