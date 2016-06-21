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نواب شمال سيناء يشاركون فى حفل إفطار جماعى لأهالى الشيخ زويد

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نواب شمال سيناء يشاركون فى حفل إفطار جماعى لأهالى الشيخ زويد نواب شمال سيناء يشاركون فى حفل إفطار جماعى لأهالى الشيخ زويد
شارك أعضاء مجلس النواب بشمال سيناء فى حفل إفطار جماعى نظمه عدد من أبناء قبيلة السواركة المقيمين بمركز بئر العبد، هربا من الأوضاع الأمنية المتردية فى مناطقهم جنوب الشيخ زويد ورفح.

ودعا الأهالى النواب، إبراهيم أبوشعيرة، والدكتور حسام رفاعى، وجازى سعدى، وسلامة الرقيعى ورمضان سرحان لحضور حفل الإفطار .

وأعرب الجميع عن أملهم أن يشاركوا جميعا فى إفطار مماثل العام القادم فى مناطق الشيخ زويد ورفح بعد عودة استقرار الأوضاع الأمنية بها.

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