الطائفة الإنجيلية تسلم "العجاتى" مشروع قانون الأحوال الشخصية مطلع يوليو

أكد الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، أن الطائفة ستسلم المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية، مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للإنجيليين مطلع يوليو المقبل.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وقال زكى لـ"اليوم السابع"،:"سوف نسلم مشروع القانون فور عودتى من رحلة عمل بالولايات المتحدة الأمريكية بعد أسبوعين".
وتوقع زكى أن يتم الاختلاف على مواد التبنى المطروحة فى مشروع القانون عند تقديمه للبرلمان فقد يرى أحد النواب عدم إمكانية إقرار القانون لمخالفته الشريعة الإسلامية، وقد يرى آخرون إقراره وفقًا للمادة الثالثة من الدستور التى تمنحنا حق العودة لشرائعنا الخاصة كمسيحيين.
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