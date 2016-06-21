إصدار بطاقات الرقم القومى الفورية لأول مرة بدمياط تيسيرا على المواطنين

بدأت محافظة دمياط لأول مرة فى إصدار بطاقات الرقم القومى الفورية، وذلك تخفيفا وتيسيرا على المواطنين من مشقة السفر لاستخراجها من المركز الرئيسى بمحافظة الدقهلية وخاصة فى الحالات العاجلة التى تحتاج لإصدار سريع لبطاقات الرقم القومى.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بالعميد خالد الإمام رئيس مصلحة الأحوال المدنية بدمياط، حيث تم تخصيص إدارة الأحوال المدنية بشطا لإصدار هذه البطاقات، وقد طلب رئيس مصلحة الأحوال المدنية من المحافظ الموافقة على ندب عدد من العاملين بالوحدات المحلية للعمل فى السجل المدنى نظرا للنقص الشديد فى العمالة، حيث أكد المحافظ على أهمية عمل فترتين لتقديم هذه الخدمات الضرورية للمواطنين فى الفترة المسائية .

وقد أكد المحافظ أن هذه الخدمة الهامة لإصدار بطاقات الرقم القومى الفورية تأتى فى إطار تحسين وتطوير مكاتب السجل المدنى التى شهدتها المحافظة مؤخرا، حيث تم افتتاح عدد من مكاتب السجل المدنى المميكنة لتوفير خدمة الحصول على الشهادات والوثائق المميكنة بجانب توفير خدمة استخراج بطاقات الرقم القومى والشهادات والوثائق المميكنة بديوان عام المحافظة لجميع العاملين والمواطنين القاطنين بالمنطقة، كما تم توفير الخدمة بالمدارس والجامعة لطلاب المرحلة الثانوية وطلبة الجامعة هذا الى جانب الوصول بخدمة استخراج بطاقات الرقم القومى الى القرى تيسيرا على الاهالى وخاصة المرضى وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة .

- وزير الداخلية يوجه قوافل لتقديم خدمات "الأحوال المدنية" بجامعة عين شمس