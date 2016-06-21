بالصور.. محافظ بنى سويف يكرم حفظة القرآن والمتفوقين بمركز شباب بنى ماضى

شهد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، مساء الاثنين، احتفالية تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم والمتفوقين علميا بمقر مركز شباب القرية، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم فى حضور عضوى مجلس النواب (هشام سليم، ميرفت ميشيل ) والسكرتير العام اللواء "حسام الدين رفعت" ومدير عام الشباب والرياضة" أحمد سرور"، ووكيل وزارة التربية والتعليم "نبوى الدخنى"، والشيخ "خلف سعد" وكيل مديرية الأوقاف، والمحاسب "عادل ضيف الله" رئيس المدينة.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير التى تم تنفيذها بمركز الشباب الذى يخدم قرية بنى ماضى وعددا من القرى والعزب المجاورة، والتى شملت تنجيل ملعب مركز الشباب وأعمال الإنارة وإنشاء السور الشائك، حيث طالب المحافظ بعمل اللازم ليكون المركز متنفسا لشباب القرية والقرى المجاورة خاصة مع حلول الإجازة الصيفية واستغلالها فى رفع الوعى لدى الشباب وقدراته ومهاراته ليكون عضوا فاعلاً فى تنمية مجتمعهم، مشيرا إلى أهمية استثمار إمكانات مراكز الشباب فى القرى لدعم أنشطة وبرامج المجالس القومية والكشافة ومنظمات المجتمع المدنى لتحسين قدرات الشباب والنهوض بإمكانياتهم فى شتى المجالات ولتكون القرية رقما أساسيا فى معادلة التنمية، وهذا ما تعمل الدولة على تحقيقه .

- محافظ بنى سويف يبحث مع رئيس الهيئة تحسين وتدعيم شبكة الطرق بالمحافظة