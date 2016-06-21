أخبار عاجلة

«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ بنى سويف يكرم حفظة القرآن والمتفوقين بمركز شباب بنى ماضى

Google+ Print
بالصور.. محافظ بنى سويف يكرم حفظة القرآن والمتفوقين بمركز شباب بنى ماضى بالصور.. محافظ بنى سويف يكرم حفظة القرآن والمتفوقين بمركز شباب بنى ماضى
شهد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، مساء الاثنين، احتفالية تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم والمتفوقين علميا بمقر مركز شباب القرية، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم فى حضور عضوى مجلس النواب (هشام سليم، ميرفت ميشيل ) والسكرتير العام اللواء "حسام الدين رفعت" ومدير عام الشباب والرياضة" أحمد سرور"، ووكيل وزارة التربية والتعليم "نبوى الدخنى"، والشيخ "خلف سعد" وكيل مديرية الأوقاف، والمحاسب "عادل ضيف الله" رئيس المدينة.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير التى تم تنفيذها بمركز الشباب الذى يخدم قرية بنى ماضى وعددا من القرى والعزب المجاورة، والتى شملت تنجيل ملعب مركز الشباب وأعمال الإنارة وإنشاء السور الشائك، حيث طالب المحافظ بعمل اللازم ليكون المركز متنفسا لشباب القرية والقرى المجاورة خاصة مع حلول الإجازة الصيفية واستغلالها فى رفع الوعى لدى الشباب وقدراته ومهاراته ليكون عضوا فاعلاً فى تنمية مجتمعهم، مشيرا إلى أهمية استثمار إمكانات مراكز الشباب فى القرى لدعم أنشطة وبرامج المجالس القومية والكشافة ومنظمات المجتمع المدنى لتحسين قدرات الشباب والنهوض بإمكانياتهم فى شتى المجالات ولتكون القرية رقما أساسيا فى معادلة التنمية، وهذا ما تعمل الدولة على تحقيقه .

محافظ بنى سويف يكرم حفظة القرآن والمتفوقين بمركز شباب بنى ماضى (1)

محافظ بنى سويف يكرم حفظة القرآن والمتفوقين بمركز شباب بنى ماضى (2)

محافظ بنى سويف يكرم حفظة القرآن والمتفوقين بمركز شباب بنى ماضى (3)


>- محافظ بنى سويف يبحث مع رئيس الهيئة تحسين وتدعيم شبكة الطرق بالمحافظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل