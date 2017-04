جامعة المنصورة من أفضل خمس جامعات على مستوى مصر حسب تقييم QS

احتلت جامعة المنصورة المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية حسب تقييم QS لعام 2016، وحصلت الجامعة فى نفس التقييم على المركز الخامس Academic reputation ؛ المركز الأول Faculty staff with PhD ؛ المركز الثالث Papers per faculty ؛ المركز الرابع Citations per paper، و المركز الثالث web impact.

جدير بالذكر أن هذا النظام الدولى لتقييم الجامعات يعتمد على ستة مؤشرات رئيسية للتقييم والقياس، وتشمل السمعة الأكاديمية وتعطى 40%، وسمعة التوظيف للخريج وتعطى %10، ونسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس وتعطى 20%، ونسبة الإشارة إلى بحوث لأعضاء هيئة التدريس فى المجالات العالمية وهذا يعتبر عنصرا هاماً، ويشير إلى أهمية البحوث عالمياً والمأخوذة من "نظام تومسون" وتعطى 20%، وتبادل الأكاديميين وتبادل الطلاب وتعطى نسبة 5% لكل منهما.

ويعتبر تقييم "QS" من أفضل ثلاثة أنظمة لتقييم الجامعات العالمية، وهى تايمز للتعليم العالى Times Higher" Education"، والثانى هو الترتيب الدولى للجامعات أكاديمياً "Academic Ranking of World Universities"

- جامعة المنصورة رابع الجامعات المصرية فى تقرير "يو إس نيوز" الأمريكى

