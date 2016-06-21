أخبار عاجلة

«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. ظهور سمك القرش "ماكو" مجددا بالعين السخنة بعد إعلان المنطقة آمنة

Google+ Print
بالصور.. ظهور سمك القرش "ماكو" مجددا بالعين السخنة بعد إعلان المنطقة آمنة بالصور.. ظهور سمك القرش "ماكو" مجددا بالعين السخنة بعد إعلان المنطقة آمنة
حصلت "اليوم السابع" على صور تكشف ظهور أسماك القرش المعروفة باسم "ماكو" مجددا بمياه خليج السويس بالعين السخنة فى السويس، وذلك بعد مرور 24 ساعة فقط على قيام محافظ السويس اللواء أحمد الهياتمى وفريق بحثى علمى بزيارة منطقة تواجد القرش بالعين السخنة.

وقال خالد متولى رئيس مركب بحرى بالعين السخنة فى السويس: قمت بتصوير أسماك القرش بخليج السويس، ويظهر عدد منها فى الصور بوضوح، وهو أحدث هجوم لسمك القرش منذ هجومها على مواطن بالعين السخنة.

وذكر خالد متولى: لا نعلم ما سبب ظهور سمك القرش مجددا بعد مرور 24 ساعة فقط على زيارة محافظ السويس لمنطقة تواجد سمك القرش.

وكان اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، أعلن أنه خلال تواجده بموقع ظهور أسماك القرش لم تظهر أسماك القرش وأن الشاطئ آمن.

وأكد الدكتور أمجد شعبان، أستاذ بمعهد علوم البحار وباحث مختص بسمك القرش، أن الأبحاث تؤكد أن 15 نوعا من سمك القرش موجود بخليج السويس من بينهم ثلاثة أنواع خطرة.

وأوضح أمجد شعبان، أن الأنواع الخطرة لسمك القرش بخليج السويس هى القرش "ماكو" و القرش "الرمادى" و القرش "النمر".

وأشار أمجد إلى أن البحوث تؤكد أن أسماك القرش لا تستهدف بشكل أساسى الإنسان، ولكنها تبحث عن فريسة ومن الممكن أن يحدث خطأ من الإنسان أو القرش بالمياه يتسبب فى حدوث هجوم من القرش.

يذكر، أن محافظ السويس قام بالإدلاء بتصريحات إعلامية أكد من خلالها أن القرش "بيعض فقط"، تسببت فى أزمات كبيرة بسبب تعرضه لسخرية بسببها.

أسماك القرش (1)

أسماك القرش (2)

أسماك القرش (3)

- "البيئة": قرش "السخنة" ينتمى لسلالة "ماكو" الخطيرة وطوله 3 أمتار
>

- ننشر أول فيديو لسمكة قرش بعد مهاجمتها طالب والتهام قدمه بالعين السخنة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية

فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر