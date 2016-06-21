بالصور.. ظهور سمك القرش "ماكو" مجددا بالعين السخنة بعد إعلان المنطقة آمنة

حصلت "اليوم السابع" على صور تكشف ظهور أسماك القرش المعروفة باسم "ماكو" مجددا بمياه خليج السويس بالعين السخنة فى السويس، وذلك بعد مرور 24 ساعة فقط على قيام محافظ السويس اللواء أحمد الهياتمى وفريق بحثى علمى بزيارة منطقة تواجد القرش بالعين السخنة.

وقال خالد متولى رئيس مركب بحرى بالعين السخنة فى السويس: قمت بتصوير أسماك القرش بخليج السويس، ويظهر عدد منها فى الصور بوضوح، وهو أحدث هجوم لسمك القرش منذ هجومها على مواطن بالعين السخنة.

وذكر خالد متولى: لا نعلم ما سبب ظهور سمك القرش مجددا بعد مرور 24 ساعة فقط على زيارة محافظ السويس لمنطقة تواجد سمك القرش.

وكان اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، أعلن أنه خلال تواجده بموقع ظهور أسماك القرش لم تظهر أسماك القرش وأن الشاطئ آمن.

وأكد الدكتور أمجد شعبان، أستاذ بمعهد علوم البحار وباحث مختص بسمك القرش، أن الأبحاث تؤكد أن 15 نوعا من سمك القرش موجود بخليج السويس من بينهم ثلاثة أنواع خطرة.

وأوضح أمجد شعبان، أن الأنواع الخطرة لسمك القرش بخليج السويس هى القرش "ماكو" و القرش "الرمادى" و القرش "النمر".

وأشار أمجد إلى أن البحوث تؤكد أن أسماك القرش لا تستهدف بشكل أساسى الإنسان، ولكنها تبحث عن فريسة ومن الممكن أن يحدث خطأ من الإنسان أو القرش بالمياه يتسبب فى حدوث هجوم من القرش.

يذكر، أن محافظ السويس قام بالإدلاء بتصريحات إعلامية أكد من خلالها أن القرش "بيعض فقط"، تسببت فى أزمات كبيرة بسبب تعرضه لسخرية بسببها.

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