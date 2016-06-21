برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 21/6/2016

برج القوس على الصعيد المهني:
>الحياة العملية لمواليد برج القوس تحتاج للكثير من الدعم و عرض الافكار المبتكرة على مديريك لكى تجد اشادات وتقدير منه الفترة المقبلة، لكن عليك أن تتخلص من ضغوط العمل أولا.
على الصعيد العاطفي:
>حياة برج القوس العاطفية فى طريقها للوصول للاستقرار ، ادعم شريكك واعمل على تطوير العلاقة.
برج القوس على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج القوس حالتك الصحية تحتاج للاهتمام فتناول الخضراوات و ابتعد عن الوجبات السريعة.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن الفترة المقبلة ستحمل الكثير من المفاجآت، ومن الممكن أن تعود لأحدى العلاقات العاطفية السابقة.