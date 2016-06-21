برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 21/6/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

>الحياة العملية لمواليد برج القوس تحتاج للكثير من الدعم و عرض الافكار المبتكرة على مديريك لكى تجد اشادات وتقدير منه الفترة المقبلة، لكن عليك أن تتخلص من ضغوط العمل أولا. على الصعيد العاطفي:

>حياة برج القوس العاطفية فى طريقها للوصول للاستقرار ، ادعم شريكك واعمل على تطوير العلاقة. برج القوس على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج القوس حالتك الصحية تحتاج للاهتمام فتناول الخضراوات و ابتعد عن الوجبات السريعة. توقعات علماء الفلك لبرج القوس

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن الفترة المقبلة ستحمل الكثير من المفاجآت، ومن الممكن أن تعود لأحدى العلاقات العاطفية السابقة.

شبكةعيونالإخبارية

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