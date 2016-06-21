حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 21/6/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>مخاوف كثيرة تسيطر على فتكيرك بشأن وضعك فى العمل، عليك أن تتوخى الحذر فى الفترة القادمة بعدما رأيت توتر الأجواء الذى يزيد يوماً بعد يوم، قلة الحديث مع الآخرين وعدم الاندفاع وراء حديث البعض سيجنبك كثيراً من المشكلات التى تتكرر أمامك يومياً وراح ضحيتها كثير من الأشخاص.>الحنين إلى الماضى يجعلك تعيش فترة غير مستقرة على الصعيد النفسى، تميل إلى قضاء أوقات كثيرة فى عزلة عن الناس متقوقع على أفكارك التى تنحصر حول أشخاص قدامى وذكرياتك معهم، وتقودك إلى الذهاب إلى بعض الأماكن التى تحمل مكانة خاصة فى قلبك، فلا تستسلم كثيراً لهذه المشاعر.>الألتزام بنظام غذائى صحى أصبح ضرورة مُلحة، والحاجة إلى اتباع حمية غذائية أصبح ضرورى، بعد الزيادة الملحوظة فى وزنك، الابتعاد عن النشويات والأكل فى أوقات متأخرة وقبل النوم مباشرة سيساعدك كثيراً غفى خسارة وزنك التى تسبب لك حالة مزاجية سيئة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يتعامل مع الأوضاع العملية بشىء من الحكمة والثبات الانفعالى بعدما يجد أن رؤساءه أطاحوا بعدد من الأشخاص ممن يفتعلوا المشكلات و لا يعطوا العمل الاهتمام اللازم، يحتاج مولود العذراء إلى ترتيب أفكاره ووضع جدول زمنى لتنفيذها.