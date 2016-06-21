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برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2016

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برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2016 برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2016

على الصعيد المهني:


>موقف واحد فى بداية اليوم يحدد للآخرين كيف يعاملونك بقية اليوم فضع هذه الحقيقة فى اعتبارك وفكر فيها جيدًا ولا تعطى للناس سببًا لكرهك أو عدم احترامك، فأنت تستحق أن تعامل بشكل جيد لأنك شخص جيد.

على الصعيد العاطفى:


>الحساسية المفرطة التى هى من سمات شخصيتك الاساسية هى السبب وراء الكثير من المشاكل مع شريك حياتك وتتسبب فى أن تجعل العلاقة بينكما على المحك، حاول أن تخفف من هذه الحساسية وأن تفترض حسن النية خاصة أنه شخص تعرفه بشكل جيد وتعرف أيضًا أنه يحبك ولا يريد إيذائك.

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>الخمول والكسل الذان يسيطران عليك اليوم ليس لهما علاقة بمشاكل صحية ولكنهما مؤشر قوى على أن حالتك النفسية ليست على ما يرام فحاول أن ترفه عن نفسك وتقلل من شعورك بالتوتر.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>أكثر المشاكل التى تقع فيها اليوم هى من صنع يديك ويمكنك ببعض الحرص أن تتداركها وتحسن الموقف وتجنب نفسك الكثير من اللوم والإزعاج، لا تكن متسرعًا اليوم لا فى التصرفات ولا فى إصدار الأحكام.

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مصر 365

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