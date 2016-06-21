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برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 21/6/2016

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برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 21/6/2016 برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 21/6/2016

على الصعيد المهني:


>الحياة العملية لمواليد برج الدلو تحتاج أن تتخلص من الطاقة السلبية التى تحيط ، و أعمل على أن تكون صاحب فكرة و مشروع جديد يدفعك للإمام ، و يجعل خطواتك فى العمل أكثر استقرارا .

على الصعيد العاطفي:


>حياة برج الدلو العاطفية غير مستقرة وتسودها القلق والاضطرابات عليك أن تكون حذر وتعلم أن هناك خيط رفيع يفصل بين الشك والغيرة.

برج الدلو على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الدلو السهر قد يدمر صحتك ، فعليك ان تأخذ قسطا كافيا من النوم بشكل يومى، وتناول الينسون والنعناع سيساعدك على ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن الفترة المقبلة ستحمل الكثير من المفاجآت، ومن الممكن أن تعود لإحدى العلاقات العاطفية السابقة.

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مصر 365

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