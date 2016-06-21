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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 21/6/2016

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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 21/6/2016 حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 21/6/2016

على الصعيد المهني:


>تواجه الآن حروباً فى كثير من الجبهات فى العمل، المواقف متسارعة وتنكشف لك حقيقة الأشخاص الذين يحملون فى قلوبهم لك علامات الضغينة، ويرغبون فى اقتلاعك عن منصبك، الذكاء فى التعامل سيفيدك كثيراً فى المرحلة القادمة، والتفكير الحكيم بعيداً عن الانفعالات سيزيد مكاسبك ويعزز موقفك.

على الصعيد العاطفي:


>حالة نفسية سيئة تسيطر عليك، بعدما تكتشف معادن الأشخاص المقربين منك، تساقط الأقنعة يجبرك على إعادة ترتيب أولوياتك فى التعامل مع الأشخاص، وتغيير قريب جداً فى قائمة أصدقائك التى لم تغيرها منذ فترة، لكن الظروف الحالية تجبرك على ترتيبها من جديد حتى تتخلص من المزيفين فيها.

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>لايمكنك تحمل ألام الأسنان كثيراً تحتاج إلى زيارة عاجلة للطبيب، واستخدام المسكنات الطبيعية مثل القرنفل، وعليك بالابتعاد نهائياً عن المشروبات المنبهة مث الشاى والقهوة حتى لا تزيد من أوجاعك، ربما يستمر معك الوجع لفترة لكنك ستتحسن قريباً بإذن الله.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيد ترتيب حسابته وترتيب أولويات الأشخاص فى حياته، بعدما تتوالى المواقف فى العمل وتنكشف معها حقيقة الأشخاص التى تظهر معادنهم الحقيقية، ربما تكون الصدمة شديدة حالياً لكنها حتماً ستعلمك درساً لن تنساه.

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مصر 365

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