حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 21/6/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>تواجه الآن حروباً فى كثير من الجبهات فى العمل، المواقف متسارعة وتنكشف لك حقيقة الأشخاص الذين يحملون فى قلوبهم لك علامات الضغينة، ويرغبون فى اقتلاعك عن منصبك، الذكاء فى التعامل سيفيدك كثيراً فى المرحلة القادمة، والتفكير الحكيم بعيداً عن الانفعالات سيزيد مكاسبك ويعزز موقفك.>حالة نفسية سيئة تسيطر عليك، بعدما تكتشف معادن الأشخاص المقربين منك، تساقط الأقنعة يجبرك على إعادة ترتيب أولوياتك فى التعامل مع الأشخاص، وتغيير قريب جداً فى قائمة أصدقائك التى لم تغيرها منذ فترة، لكن الظروف الحالية تجبرك على ترتيبها من جديد حتى تتخلص من المزيفين فيها.>لايمكنك تحمل ألام الأسنان كثيراً تحتاج إلى زيارة عاجلة للطبيب، واستخدام المسكنات الطبيعية مثل القرنفل، وعليك بالابتعاد نهائياً عن المشروبات المنبهة مث الشاى والقهوة حتى لا تزيد من أوجاعك، ربما يستمر معك الوجع لفترة لكنك ستتحسن قريباً بإذن الله.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيد ترتيب حسابته وترتيب أولويات الأشخاص فى حياته، بعدما تتوالى المواقف فى العمل وتنكشف معها حقيقة الأشخاص التى تظهر معادنهم الحقيقية، ربما تكون الصدمة شديدة حالياً لكنها حتماً ستعلمك درساً لن تنساه.