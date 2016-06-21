برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 21/6/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:
>الحياة العملية لمواليد برج الجدى ستتعرض للاضطرابات فعليك ان تتحكم فى انفعالاتك حتى لا يزداد التوتر ، و ركز فى تطوير العمل .
على الصعيد العاطفي:
>حياة برج الجدى العاطفية تتعرض لسلسلة من المشاكل و التى ستجد صعوبة لحد كبير فى حلها ، حاول أن تعتمد على نفسك فى تخطى الأزمة و لا تستعيد بآراء من حولك .
برج الجدى على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الجدى حالتك الصحية فى حاجة للاهتمام و خاصة مع تناول الكثير من المأكولات الدسمة بعد الصيام .
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى انك فى حاجة للراحة فعليك أن تأخذ فترة قصيرة للسفر بأى من الأماكن الهادئة .