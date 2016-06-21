أخبار عاجلة

«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 21/6/2016

Google+ Print
برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 21/6/2016 برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 21/6/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:


>الحياة العملية لمواليد برج الجدى ستتعرض للاضطرابات فعليك ان تتحكم فى انفعالاتك حتى لا يزداد التوتر ، و ركز فى تطوير العمل .

على الصعيد العاطفي:


>حياة برج الجدى العاطفية تتعرض لسلسلة من المشاكل و التى ستجد صعوبة لحد كبير فى حلها ، حاول أن تعتمد على نفسك فى تخطى الأزمة و لا تستعيد بآراء من حولك .

برج الجدى على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الجدى حالتك الصحية فى حاجة للاهتمام و خاصة مع تناول الكثير من المأكولات الدسمة بعد الصيام .

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى انك فى حاجة للراحة فعليك أن تأخذ فترة قصيرة للسفر بأى من الأماكن الهادئة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى