برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 21/6/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

>الحياة العملية لمواليد برج الجدى ستتعرض للاضطرابات فعليك ان تتحكم فى انفعالاتك حتى لا يزداد التوتر ، و ركز فى تطوير العمل . على الصعيد العاطفي:

>حياة برج الجدى العاطفية تتعرض لسلسلة من المشاكل و التى ستجد صعوبة لحد كبير فى حلها ، حاول أن تعتمد على نفسك فى تخطى الأزمة و لا تستعيد بآراء من حولك . برج الجدى على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الجدى حالتك الصحية فى حاجة للاهتمام و خاصة مع تناول الكثير من المأكولات الدسمة بعد الصيام . توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى انك فى حاجة للراحة فعليك أن تأخذ فترة قصيرة للسفر بأى من الأماكن الهادئة .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365