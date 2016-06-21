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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 21/6/2016

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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 21/6/2016 حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 21/6/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>الأجواء تساعدك على الإبداع وطرح الأفكار الجديدة التى تبرز كفاءتك المهنية، أنت من الشخصيات التى لا تجيد التعامل مع روتين العمل والأجواء المتوترة، وتحتاج دائماً إلى هدوء ذهنى ونفسى حتى تخرج مشروعات وتنفذها على أكمل وجه، الوقت حالياً متاح لاتخاذ خطوات جادة وثابتة فى العمل فلا تتردد.

على الصعيد العاطفى:


>مشاعرك الآن حائرة بين استكمال العلاقة العاطفية التى تمر بها حالياً، أم تركها بعدما رأيت أحد الأشخاص الذى انجذبت له بشدة ووجدت ضالتك معه، لكن الوقت لا يسمح باتخاذ أى خطوة جادة فى علاقة جديدة إلا بعد تحديد موقف علاقاتك الحالية، فكر جيداً واستمع إلى صوت قلبك.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>التدخين ومشاكل حساسية الصدر لا يجتمعان أبداً، تحتاج غلى أخذ قرار فورى بالإقلاع عن التدخين حتى تبدأ فى العلاج من حساسية الصدر وما يصحبها من كحة مزمنة وضيق فى التنفس يسببان مصدر إزعاج حقيقى لك، و زيارة الطبيب أصبحت ضرورية.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يحظى باهتمام كبير من قبل رؤساءه فى العمل بعدما يقدم مشروعات مميزة تعيده إلى صفة الإبداع التى كانت تميز أدائه المهنى، والوقت الآن لا يسمح لإقامة علاقة عاطفية جديدة خاصة أن علاقاتك العاطفية متجددة ولا تنتهى بشكل موحد، فعليك بالتفكير جيداً أولاً

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مصر 365

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