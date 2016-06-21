حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21/6/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى

>متوتر للغاية بشأن تغيرات كبيرة فى العمل، ولكن عليك أن تتخلص من هذا الخوف الزائد عن الحد وتبدأ التفكير بشكل جدى فى تطوير أفكارك وتقديم الكثير والكثير إلى عملك، حتى تحصل على ما ترغب بعد ذلك. برج الميزان على الصعيد العاطفى..

>يتوقع علماء الفلك خلال الفترة المقبلة أن تتحسسن علاقتك بالحبيب، كما أنه من المفترض أن تحظى بمقابلة مع حبيب قديم، سيساعدك على تجاوز الأزمة النفسية التى مررت بها مؤخراً. على الصعيد الصحى ..

>أوضاعك الصحية غير جيدة، ينصحك الأطباء فى الفترة المقبلة أن تعيد النظر إلى ما تحتاج إليه، وما يحتاج إليه جسدك، خصوصاً أنك أهملت كثيراً فى الفترة الماضية، فلا تدع العمل وانشغالك به يؤثر سلباً عليك. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..

>يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة المزيد من التقدم والنجاح فى عملك، كذلك يفترض أن يكون هناك ترقية، ومن المتوقع أن ينتهى هذا الشهر بارتباط عاطفى جديد.

شبكةعيونالإخبارية

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