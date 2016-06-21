أخبار عاجلة

«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21/6/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21/6/2016 حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21/6/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى


>متوتر للغاية بشأن تغيرات كبيرة فى العمل، ولكن عليك أن تتخلص من هذا الخوف الزائد عن الحد وتبدأ التفكير بشكل جدى فى تطوير أفكارك وتقديم الكثير والكثير إلى عملك، حتى تحصل على ما ترغب بعد ذلك.

برج الميزان على الصعيد العاطفى..


>يتوقع علماء الفلك خلال الفترة المقبلة أن تتحسسن علاقتك بالحبيب، كما أنه من المفترض أن تحظى بمقابلة مع حبيب قديم، سيساعدك على تجاوز الأزمة النفسية التى مررت بها مؤخراً.

على الصعيد الصحى ..


>أوضاعك الصحية غير جيدة، ينصحك الأطباء فى الفترة المقبلة أن تعيد النظر إلى ما تحتاج إليه، وما يحتاج إليه جسدك، خصوصاً أنك أهملت كثيراً فى الفترة الماضية، فلا تدع العمل وانشغالك به يؤثر سلباً عليك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..


>يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة المزيد من التقدم والنجاح فى عملك، كذلك يفترض أن يكون هناك ترقية، ومن المتوقع أن ينتهى هذا الشهر بارتباط عاطفى جديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى