حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21 يونيو 2016

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 21/6/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 21/6/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 21/6/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 21/6/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 21/6/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 21/6/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 21/6/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 21 يونيو 2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 21 يونيو 2016

>برج الحمل على الصعيد المهنى :

على الصعيد العاطفي:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21/6/2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى

برج الميزان على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى ..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..

برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 21/6/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :

>تتصاعد الضغوط داخل عملك وتحدث مشكلة مفاجئة مع أحد الأشخاص الذى يحمل بداخله غيرة وحقد من ناحيتك، لا تقلق سوف تنتصر بكل سهولة حاول فقط التحلى بالهدوء حتى تمر تلك العاصفة بسلام.>أمورك العاطفية مستقره الى حد كبير لا شيء سيعكر صفوها هذه الأيام. اذا كنت متزوج سوف ترزق بطفل فى وقت قريب. فى العموم هى فترة من الهدوء والسلام على صعيدك العاطفى.>لا تجعل التوتر يسيطر على حياتك سوف يؤدى إلى العديد من المشاكل الصحية التى أنت فى غنى عنها تحتاج إلى فترة من الراحه والاسترخاء وتحتاج إلى القاء نظرة فاحصة على صحتك هذه الايام.>مشاكل عابره تحدث بشكل مفاجئ تتمكن من التغلب عليها بسهولة حاول أن تتجنب التوتر والعصبية حتى لا تضع نفسك فى الخطأ أنت فى موقف قوة حاول أن تحافظ عليه.>الأجواء تساعدك على الإبداع وطرح الأفكار الجديدة التى تبرز كفاءتك المهنية، أنت من الشخصيات التى لا تجيد التعامل مع روتين العمل والأجواء المتوترة، وتحتاج دائماً إلى هدوء ذهنى ونفسى حتى تخرج مشروعات وتنفذها على أكمل وجه، الوقت حالياً متاح لاتخاذ خطوات جادة وثابتة فى العمل فلا تتردد.>مشاعرك الآن حائرة بين استكمال العلاقة العاطفية التى تمر بها حالياً، أم تركها بعدما رأيت أحد الأشخاص الذى انجذبت له بشدة ووجدت ضالتك معه، لكن الوقت لا يسمح باتخاذ أى خطوة جادة فى علاقة جديدة إلا بعد تحديد موقف علاقاتك الحالية، فكر جيداً واستمع إلى صوت قلبك.>التدخين ومشاكل حساسية الصدر لا يجتمعان أبداً، تحتاج غلى أخذ قرار فورى بالإقلاع عن التدخين حتى تبدأ فى العلاج من حساسية الصدر وما يصحبها من كحة مزمنة وضيق فى التنفس يسببان مصدر إزعاج حقيقى لك، و زيارة الطبيب أصبحت ضرورية.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يحظى باهتمام كبير من قبل رؤساءه فى العمل بعدما يقدم مشروعات مميزة تعيده إلى صفة الإبداع التى كانت تميز أدائه المهنى، والوقت الآن لا يسمح لإقامة علاقة عاطفية جديدة خاصة أن علاقاتك العاطفية متجددة ولا تنتهى بشكل موحد، فعليك بالتفكير جيداً أولاً>الحياة العملية لمواليد برج الجدى ستتعرض للاضطرابات فعليك ان تتحكم فى انفعالاتك حتى لا يزداد التوتر ، و ركز فى تطوير العمل .>حياة برج الجدى العاطفية تتعرض لسلسلة من المشاكل و التى ستجد صعوبة لحد كبير فى حلها ، حاول أن تعتمد على نفسك فى تخطى الأزمة و لا تستعيد بآراء من حولك .>لمواليد برج الجدى حالتك الصحية فى حاجة للاهتمام و خاصة مع تناول الكثير من المأكولات الدسمة بعد الصيام .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى انك فى حاجة للراحة فعليك أن تأخذ فترة قصيرة للسفر بأى من الأماكن الهادئة .>تواجه الآن حروباً فى كثير من الجبهات فى العمل، المواقف متسارعة وتنكشف لك حقيقة الأشخاص الذين يحملون فى قلوبهم لك علامات الضغينة، ويرغبون فى اقتلاعك عن منصبك، الذكاء فى التعامل سيفيدك كثيراً فى المرحلة القادمة، والتفكير الحكيم بعيداً عن الانفعالات سيزيد مكاسبك ويعزز موقفك.>حالة نفسية سيئة تسيطر عليك، بعدما تكتشف معادن الأشخاص المقربين منك، تساقط الأقنعة يجبرك على إعادة ترتيب أولوياتك فى التعامل مع الأشخاص، وتغيير قريب جداً فى قائمة أصدقائك التى لم تغيرها منذ فترة، لكن الظروف الحالية تجبرك على ترتيبها من جديد حتى تتخلص من المزيفين فيها.>لايمكنك تحمل ألام الأسنان كثيراً تحتاج إلى زيارة عاجلة للطبيب، واستخدام المسكنات الطبيعية مثل القرنفل، وعليك بالابتعاد نهائياً عن المشروبات المنبهة مث الشاى والقهوة حتى لا تزيد من أوجاعك، ربما يستمر معك الوجع لفترة لكنك ستتحسن قريباً بإذن الله.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيد ترتيب حسابته وترتيب أولويات الأشخاص فى حياته، بعدما تتوالى المواقف فى العمل وتنكشف معها حقيقة الأشخاص التى تظهر معادنهم الحقيقية، ربما تكون الصدمة شديدة حالياً لكنها حتماً ستعلمك درساً لن تنساه.>الحياة العملية لمواليد برج الدلو تحتاج أن تتخلص من الطاقة السلبية التى تحيط ، و أعمل على أن تكون صاحب فكرة و مشروع جديد يدفعك للإمام ، و يجعل خطواتك فى العمل أكثر استقرارا .>حياة برج الدلو العاطفية غير مستقرة وتسودها القلق والاضطرابات عليك أن تكون حذر وتعلم أن هناك خيط رفيع يفصل بين الشك والغيرة.>لمواليد برج الدلو السهر قد يدمر صحتك ، فعليك ان تأخذ قسطا كافيا من النوم بشكل يومى، وتناول الينسون والنعناع سيساعدك على ذلك.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن الفترة المقبلة ستحمل الكثير من المفاجآت، ومن الممكن أن تعود لإحدى العلاقات العاطفية السابقة.>موقف واحد فى بداية اليوم يحدد للآخرين كيف يعاملونك بقية اليوم فضع هذه الحقيقة فى اعتبارك وفكر فيها جيدًا ولا تعطى للناس سببًا لكرهك أو عدم احترامك، فأنت تستحق أن تعامل بشكل جيد لأنك شخص جيد.>الحساسية المفرطة التى هى من سمات شخصيتك الاساسية هى السبب وراء الكثير من المشاكل مع شريك حياتك وتتسبب فى أن تجعل العلاقة بينكما على المحك، حاول أن تخفف من هذه الحساسية وأن تفترض حسن النية خاصة أنه شخص تعرفه بشكل جيد وتعرف أيضًا أنه يحبك ولا يريد إيذائك.>الخمول والكسل الذان يسيطران عليك اليوم ليس لهما علاقة بمشاكل صحية ولكنهما مؤشر قوى على أن حالتك النفسية ليست على ما يرام فحاول أن ترفه عن نفسك وتقلل من شعورك بالتوتر.>أكثر المشاكل التى تقع فيها اليوم هى من صنع يديك ويمكنك ببعض الحرص أن تتداركها وتحسن الموقف وتجنب نفسك الكثير من اللوم والإزعاج، لا تكن متسرعًا اليوم لا فى التصرفات ولا فى إصدار الأحكام.>مخاوف كثيرة تسيطر على فتكيرك بشأن وضعك فى العمل، عليك أن تتوخى الحذر فى الفترة القادمة بعدما رأيت توتر الأجواء الذى يزيد يوماً بعد يوم، قلة الحديث مع الآخرين وعدم الاندفاع وراء حديث البعض سيجنبك كثيراً من المشكلات التى تتكرر أمامك يومياً وراح ضحيتها كثير من الأشخاص.>الحنين إلى الماضى يجعلك تعيش فترة غير مستقرة على الصعيد النفسى، تميل إلى قضاء أوقات كثيرة فى عزلة عن الناس متقوقع على أفكارك التى تنحصر حول أشخاص قدامى وذكرياتك معهم، وتقودك إلى الذهاب إلى بعض الأماكن التى تحمل مكانة خاصة فى قلبك، فلا تستسلم كثيراً لهذه المشاعر.>الألتزام بنظام غذائى صحى أصبح ضرورة مُلحة، والحاجة إلى اتباع حمية غذائية أصبح ضرورى، بعد الزيادة الملحوظة فى وزنك، الابتعاد عن النشويات والأكل فى أوقات متأخرة وقبل النوم مباشرة سيساعدك كثيراً غفى خسارة وزنك التى تسبب لك حالة مزاجية سيئة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يتعامل مع الأوضاع العملية بشىء من الحكمة والثبات الانفعالى بعدما يجد أن رؤساءه أطاحوا بعدد من الأشخاص ممن يفتعلوا المشكلات و لا يعطوا العمل الاهتمام اللازم، يحتاج مولود العذراء إلى ترتيب أفكاره ووضع جدول زمنى لتنفيذها.>الحياة العملية لمواليد برج القوس تحتاج للكثير من الدعم و عرض الافكار المبتكرة على مديريك لكى تجد اشادات وتقدير منه الفترة المقبلة، لكن عليك أن تتخلص من ضغوط العمل أولا.>حياة برج القوس العاطفية فى طريقها للوصول للاستقرار ، ادعم شريكك واعمل على تطوير العلاقة.>لمواليد برج القوس حالتك الصحية تحتاج للاهتمام فتناول الخضراوات و ابتعد عن الوجبات السريعة.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن الفترة المقبلة ستحمل الكثير من المفاجآت، ومن الممكن أن تعود لأحدى العلاقات العاطفية السابقة.>مشاكل كثيرة فى العمل يمكنك ان تحلها بوضع حدود واضحة بينك وبين زملائك فى العمل وبين رؤساءك وكذلك وضع حدود واضحة فى ما يخص مهامك فى العمل وواجباتك ومهام الآخرين كى لا تتحمل ما يفوق طاقتك.>علاقة جديدة تظهر فى الافق وتجعلك تعيد حساباتك بشأن علاقتك العاطفية الحالية او على الاقل تتعرف وعلى ما يزعجك بشأنها وما تحتاج لإعادة التفكير فيه منها. تحتاج ايضا النظر العلاقة من وجهة نظر شريكك وتتعرف على ما يحتاجه منك ونفكر بجدية فى بدء اتخاذ خطوات نحو التغيير.>الإفراط فى الموالح هذه الايام بسبب لك الكثير من المشاكل الصحية فاحرص على أن تستبدل نظامك الغذائى الحالى بآخر صحى أكثر خالى من الملح قدر الإمكان وستلاحظ تحسنا تدريجيًا فى حالتك الصحية وفى لياقتك البدنية أيضًا.>حاول أن تواجه مشاكلك الكبيرة فى الحياة ببعض الشجاعة والصراحة والوضوح فتحلى بالشجاعة اللازمة لتفعل ذلك.>تحدث لك مشاكل كبيرة فى العمل هذه الأيام بسبب استهانتك بالمشاكل الصغيرة التى ارتكبتها فى الماضى والتى كررتها أكثر من مرة مما افقدك مصداقيتك فى العمل وكون عنك انطباعا سلبيا اكثر خطورة مما تتصور على مستقبلك المهني.>الخطأ نفسه ترتكبه بشان المطالب العاطفية من شريكك والتى تعتبرها مزعجة فتقرر ان تتجاهلها بينما الحل هو أن تجلسا معا وتتحدثا بوضوح حول مستقبل علاقتكما وحول قدرتك على تقديم هذه المطالب من عدمها.>تعانى من الكثير من المشاكل الصحية بسبب العصبية وسرعة غضبك وانفعالك وطريقتك فى التعبير عن هذا الغضب والتى تتمثل فى تناول الكثير من الأكل السريع وتدخين السجائر وشرب القهوة وهى كلها سلوكيات مدمرة للصحة فحاول ان تعيد النظر فى أسلوبك هذا وتغيره لانقاذ ما يمكن إنقاذه من صحتك.>أحيانا يكون تغاضيك عن اخطاء الأخرين رغم معرفتهم الكاملة بأنك تعرفها بمثابة فرصة ثانية يستغلونها للاعتذار لك عن اخطائهم بحقك.>متوتر للغاية بشأن تغيرات كبيرة فى العمل، ولكن عليك أن تتخلص من هذا الخوف الزائد عن الحد وتبدأ التفكير بشكل جدى فى تطوير أفكارك وتقديم الكثير والكثير إلى عملك، حتى تحصل على ما ترغب بعد ذلك.>يتوقع علماء الفلك خلال الفترة المقبلة أن تتحسسن علاقتك بالحبيب، كما أنه من المفترض أن تحظى بمقابلة مع حبيب قديم، سيساعدك على تجاوز الأزمة النفسية التى مررت بها مؤخراً.>أوضاعك الصحية غير جيدة، ينصحك الأطباء فى الفترة المقبلة أن تعيد النظر إلى ما تحتاج إليه، وما يحتاج إليه جسدك، خصوصاً أنك أهملت كثيراً فى الفترة الماضية، فلا تدع العمل وانشغالك به يؤثر سلباً عليك.>يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة المزيد من التقدم والنجاح فى عملك، كذلك يفترض أن يكون هناك ترقية، ومن المتوقع أن ينتهى هذا الشهر بارتباط عاطفى جديد.>بدأ الحظ فى الابتسام إليك، والترقيات تقترب منك بشكل كبير بعدما طرحت عدد من الأفكار التى حازت على إعجاب كثير من الزملاء و الرؤساء، وبالرغم من إنك احد العناصر الجديدة فى العمل، إلا أن الخبرات المكتسبة من الشخصيات المحيطة بك تثرى معلوماتك وتجعلك فى مقدمة رجال المهام الصعبة الذين يمكن الاعتماد عليهم فى عدد من المواقف.>يبدو أن النجاح فى النواحى العملية، ينتقل بالتبعية إلى النجاح على صعيد العاطفى، حيث تعمل على حل كثير من المشكلات بينك وبين شريك حياتكن وتعود أجواء العلاقة إلى هدوءها السابق مما يعطيك فرصة أكبر للتعبير عن مشاعرك، والإقبال على اتخاذ خطوات رسمية، تزيد من قوة العلاقة وتثبت صدق مشاعرك ونبلها.>حالتك الصحية مستقرة، لكن تحتاج لاستعادة لياقتك البدنية، ولذلك فممارسة الرياضة ستكون الحل الأمثل للعودة إلى القوام الرياضى المثالى، والتخلى عن مشاعر الإجهاد المسيطرة عليك فى معظم الأوقات، ولا تنسى تناول الخضروات والفاكهة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فترة سعيدة جداً، لم تظهر هذه الأجواء على مختلف نواحى حياة مولود العقرب من القبل، حيث يقبل على عدد من الترقيات فى محيط العمل، تجعله يقفز بخطوات سريعة إلى مناصب أعلى ويكون من ذوى الكفاءات فى العمل.