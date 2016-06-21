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الحزب الحاكم بالسودان ينتقد تلكؤ الحركات المسلحة فى التوقيع على خارطة الطريق

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الحزب الحاكم بالسودان ينتقد تلكؤ الحركات المسلحة فى التوقيع على خارطة الطريق الحزب الحاكم بالسودان ينتقد تلكؤ الحركات المسلحة فى التوقيع على خارطة الطريق
وصف حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان؛ تلكؤ الحركات المسلحة فى التوقيع على خارطة الطريق المقترحة للتفاوض من قبل الآلية الأفريقية رفيعة المستوى رغم الضغوط وانتقاء دواعى الحرب والاقتتال؛ بأنه خذلان للشعب السودانى .

وأشار ياسر يوسف؛ أمين الاعلام بالحزب الحاكم بالسودان- فى تصريحات صحفيه عقب الاجتماع الدورى للقطاع السياسى اليوم الاثنين الذى ترأسه نائب رئيس الحزب إبراهيم محمود حامد- إلى أن توقيع على هذه الخارطة رغم أنها لا تلبى كل التطلعات او مايريده حزب المؤتمر الوطنى تم من باب الحرص على ايقاف الحرب والرغبة فى تحقيق السلام.

وقال "كنا نامل أن توقع هذه الأطراف من أجل أن ننخرط سويا فى المفاوضات التى ستنتهى إلى الوقف الدائم والشامل لإطلاق النار والترتيبات الأمنية والإنسانية والسياسية، وأضاف يوسف أن الحركات المسلحة خذلت الشعب السودانى بتلكؤها وترددها فى التوقيع على خارطة الطريق.

وأكد أمين الإعلام بالحزب الحاكم بالسودان؛ نجاح ماتم من مراحل انعقاد الحوار الوطنى حتى الآن فى تحقيق أهداف وطنية كبيرة بجمع الفرقاء الوطنيين ومناقشة القضايا السودانية فى أجواء من الحريات العامة لكل الأحزاب والحركات المشاركة فى الحوار الوطنى من أجل إنتاج الوثيقة الشاملة التى تحدد المصالح الاستراتيجية للأمة السودانية والتى سيبنى عليها وضع الدستور الدائم الذى يحكم المرحلة القادمة.

ووصف تحديد السادس من أغسطس المقبل لانعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطنى بالخطوة الكبيرة والمهمة ويمثل الخطوة الأخيرة من هذا الحوار حيث سيتم إجازة التوصيات العامة التى ترفع من قبل الأمانة العامة.

وأعلن يوسف؛ ترحيب الحزب الحاكم بقرار الرئيس عمر للبشير رئيس الحزب - الخاص بوقف إطلاق النار بكافة مسارح العمليات لمدة أربعة أشهر أخرى، ووصف القرار بالشجاع لأنه يأتى فى وقت تتقدم فيه القوات المسلحة بكافة مسارح العمليات؛ وجدد التحية للقوات المسلحة ودعواته لها بأن يكتب لها الله النصر فى هذا الشهر الفضيل.

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مصر 365

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