الإسماعيلي لـ في الجول: يوجد مؤشرات إيجابية بخصوص تغيير ملعب مواجهة الأهلي

كشف أحمد عبد الحليم عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي وجود مؤشرات إيجابية من اتحاد الكرة تُفيد بتغيير ملعب مواجهة الأهلي.

الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

الإسماعيلي يرفض اللعب في برج العرب ومتمسك بذلك، بينما اتحاد الكرة ترك الأمر في ملعب الدراويش في حالة حصولهم على موافقة أمنية لتغير ملعب المباراة. (طالع أيضا - خطوة أخيرة قبل إعلان انسحاب الإسماعيلي)

وقال عضو مجلس إدارة الإسماعيلي لـFilGoal.com: "أرسلنا خطابا جديدا إلى اتحاد الكرة بخصوص ملعب المباراة وبه 3 ملاعب".

وأوضح "ملعب الإسماعيلية وملعب السويس وملعب الكلية الحربية".

وأكمل حديثه قائلا: "من المنتظر وصول الرد صباح يوم الثلاثاء على أقصى تقدير وتوجد مؤشرات إيجابية أشار لها بعض المسؤولين من الاتحاد بتغيير الملعب".

وواصل "بناء على رد الاتحاد سيتم تحديد موقف النادي. ونتمسك بعدم اللعب في برج العرب".

وأتم "لم نحجز مكانا لبعثة الفريق في برج العرب وهذا دليل على تمسكنا بالقرار وعدم اللعب في الإسكندرية".

ويحتاج الأهلي إلى 5 نقاط من 3 مواجهات ليضمن رسميا التتويج بلقب الدوري المصري دون النظر إلى نتائج الزمالك.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 71 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك. بينما يأتي الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 47 نقطة.