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كاميرا في الجول - بالصور والفيديو.. جماهير الأهلي في التتش ' رسالة صالح '

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كاميرا في الجول - بالصور والفيديو.. جماهير الأهلي في التتش ' رسالة صالح ' كاميرا في الجول - بالصور والفيديو.. جماهير الأهلي في التتش ' رسالة صالح '

ترصد عدسة FilGoal.com الحضور الجماهيري الكبير في مران الأهلي اليوم الاثنين، وهو الأول بعد تولي مارتن يول قيادة الفريق فنيا.

وامتلأت مدرجات ملعب مختار التتش بالكامل بجماهير الأهلي التي قررت حضور مران فريقها اليوم الاثنين، من أجل دعم اللاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي.

ونزل اللاعبون إلى المران في البداية بشكل عادي، مع الحضور الجماهيري الكبير في المدرجات.

لكن قرر يول إلغاء المران بعد دقائق قليلة، عندما فشل في إدارة التدريبات مع التكدس الجماهيري في الملعب.

واستشهدت جماهير الأهلي بمقولة شهيرة للأسطورة الراحل صالح سليم "لا أطيق ولا أقبل أن أرى الأهلي مهزوما في حقه"

شاهد الصور

شاهد بالفيديو - لحظة وصول إيفونا بالعكاز لملعب التتش

شاهد بالفيديو - دخول جماهير الأهلي إلى ملعب التتش

شاهد بالفيديو - جانب من الحضور الجماهيري الكبير من قبل جماهير الأهلي في ملعب التتش

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فيديو اليوم السابع

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