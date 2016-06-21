رئيس المصري لـ ' كلام في الجون ' : نتهاون أمام الزمالك؟ علاقاتنا تاريخيا بالأهلي أقوى

أكد سمير حلبية رئيس نادي المصري أن فريقه سوف يواجه الزمالك من أجل الفوز ولا شيء غيره وذلك في المباراة التي ستقام بينهما يوم الجمعة المقبلة.

ويستضيف المصري منافسه الزمالك في ملعب الإسماعيلية في إطار الجولة 32 من الدوري المصري وذلك بعد تغلب الفريق البورسعيدي على الأهلي في المباراة الماضية بثلاثة أهداف لهدفين.

وتحدث رئيس المصري للبرنامج الإذاعي "كلام في الجون" قائلا:"نحن نشعر بالطمع في الفوز على الزمالك فهدفنا هو الانتصار على الفريق الذي يضم أفضل لاعبين في مصر".

وبسؤاله عن هل يتهاون المصري أمام الزمالك لمنحه فرصة الاقتراب أكثر من الأهلي في سباق المنافسة على لقب الدوري أجاب"غير صحيح لسببين أولهما أن علاقتنا بالأهلي تاريخيا أقوى من علاقتنا بالزمالك".

وواصل"عندما كنا نريد ضم لاعبين كنا نلجأ للأهلي وعند افتتاح ملعبنا واجهنا الأهلي".

وأردف"ثانيا بورسعيد كلها لن تسمح للفريق بالتهاون أمام الزمالك".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بفارق خمس نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة قبل ثلاث جولات على نهاية الدوري.