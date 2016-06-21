خبر في الجول - الزمالك يطلب رباعي إنبي

طلب نادي الزمالك بشكل رسمي من إدارة نادي إنبي رباعي الفريق البترولي محمد ناصف وأسامة إبراهيم وصلاح عاشور وأكرم توفيق للانضمام إلى الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات.

الزمالك يبحث عن ظهير أيمن وخصوصا بعد رحيل عمر جابر إلى بازل. وهنا الاهتمام بأسامة إبراهيم إلى جانب الاهتمام بتدعيم مركز الظهير الأيمن وخط الوسط والهجوم وهنا الاهتمام بمحمد ناصف وأكرم توفيق وصلاح عاشور.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أكد بشكل رسمي لعلاء خشب رئيس مجلس إدارة إنبي رغبته في ضم الرباعي أسامة إبراهيم ومحمد ناصف وأكرم توفيق وصلاح عاشور.

ومن جانبها لم ترفض إدارة إنبي طلب الزمالك وخصوصا في ظل وجود علاقات طيبة وجيدة بين مجلس إدارة الفريقين، ولكن سيتم عرض الأمر أولا على الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الفني لنادي إنبي بقيادة علاء عبد العال العناصر التي لا يمانع في الاستغناء عنها والتي يمانع في تركها ترحل، وذك بخصوص رباعي الفريق. قبل أن يتم الرد بشكل رسمي من إدارة إنبي على الزمالك.

ولفت صلاح عاشور أنظار مسؤولي الزمالك وخصوصا مع الإشادة الكبيرة التي يحصل عليها اللاعب في مركز المهاجم الثاني وهو ما يبحث عنه الزمالك.

وكان FilGoal.com قد كشف وصول عرضا من نادي دينامو زغرب بطل الدوري الكرواتي لإدارة إنبي من أجل ضم أكرم توفيق. (طالع التفاصيل)

الشقيق الأصغر للاعب الزمالك أحمد توفيق ولاعب طلائع الجيش عبد العزيز توفيق يقدم أداء ملفتا هذا الموسم في 16 ظهورا بقميص الفريق البترولي.

ويستعد إنبي لمواجهة بتروجيت يوم الاثنين في الجولة الـ33 من الدوري المصري قبل أن يواجه مصر للمقاصة في ختام المسابقة.

ويحتل إنبي المركز الـ11 برصيد 41 نقطة من 32 مباراة.