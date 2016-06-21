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محافظ الدقهلية يقرر إطلاق اسم الشهيد "عبده إبراهيم" على إحدى مدارس المحافظة

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محافظ الدقهلية يقرر إطلاق اسم الشهيد "عبده إبراهيم" على إحدى مدارس المحافظة محافظ الدقهلية يقرر إطلاق اسم الشهيد "عبده إبراهيم" على إحدى مدارس المحافظة

>قام محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، مساء أمس، بتقديم واجب العزاء لأسرة شهيد الواجب الوطني أمين شرطة عبده إبراهيم الحنفى عبد المنعم بقرية شبرا البهو مركز أجا، والذي استشهد أثناء تأدية واجبة الوطنى فى العريش و قرر إطلاق اسم الشهيد على المدرسة الاعدادية بالقرية.

ووجه المحافظ لرئيس المركز للتنسيق مع رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة حل مشكلة ضعف مياه الشرب بالقرية، وكذا تلبية مطالب واحتياجات أهالى القرية تكريما للشهيد.
>وقد رافق المحافظ لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، وأكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها تقدم كافة أوجه الرعاية والعناية لجميع أسر الشهداء وأن لن تنسى شهدائها الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن.

و أضاف قائلا: "كل التقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة لما يبذلونه من جهود مضنية من أجل حماية مصر وشعبها العظيم ".

محافظ الدقهلية يقرر إطلاق اسم الشهيد عبده إبراهيم على إحدى مدارس المحافظة (1)

محافظ الدقهلية يقرر إطلاق اسم الشهيد عبده إبراهيم على إحدى مدارس المحافظة (2)

محافظ الدقهلية يقرر إطلاق اسم الشهيد عبده إبراهيم على إحدى مدارس المحافظة (3)

محافظ الدقهلية يقرر إطلاق اسم الشهيد عبده إبراهيم على إحدى مدارس المحافظة (4)

محافظ الدقهلية يقرر إطلاق اسم الشهيد عبده إبراهيم على إحدى مدارس المحافظة (5)

محافظ الدقهلية يقرر إطلاق اسم الشهيد عبده إبراهيم على إحدى مدارس المحافظة (6)


>- بالصور.. أهالى شبرا البهو بالدقهلية يحتشدون لتشييع جثمان شهيد العريش

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مصر 365

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