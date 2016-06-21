حزب الكتائب اللبنانية: فصل وزير العمل من الحزب قرار نهائى

أكد حزب الكتائب اللبنانية، أن قرار فصل وزير العمل سجعان قزى، من الحزب الذى اتخذ اليوم هو قرار نهائى بعد اعتراضه على قرار استقالة وزيرى الحزب من الحكومة وتلويحه بالاستمرار فيها.

وقال بيان صدر عن المكتب السياسى لحزب الكتائب اثر اجتماعه اليوم، "إنه بناء على إطلاع الأمانة العامة للحزب على المخالفات الواضحة التى ارتكبها الوزير سجعان قزى للنظام العام فى الحزب، اتخذ المكتب السياسى الكتائبى قرارا قضى بفصله فصلا نهائيا من حزب الكتائب".

وأكد الحزب أن استقالته من مجلس الوزراء نهائية وستشمل امتناع وزيره فى الحكومة عن تصريف أعمال وزارته (تصريف الأعمال هو إدارة الوزير لوزارته بشكل مؤقت ومحدود لحين تعيين بديل فى ظل عدم إمكانية قبول الاستقالة بشكل رسمى كامل نظرا غياب رئيس للبلاد).

وأعرب الحزب عن أسفه لما صدر على رئيس مجلس الوزراء اللبنانى تمام سلام واعترافه علنا أمس أن الفساد والصفقات هى القاعدة السائدة فى هذه الحكومة وفى البلاد.

واعتبر إن اقرار رئيس الحكومة بهذا، أمر خطير للغاية، لا بل هو تقليل من أهمية عملية هدر ونهب أموال الدولة أى أموال الشعب اللبنانى بدل من مواجهتها بكل الأطر المتاحة".

واتهم الحكومة بأنها غائبة عن التحديات السياسية التى يواجهها لبنان كالنزوح السوري، والإنفلات الأمنى والوضع الاقتصادى الضاغط والتهديد للقطاع المصرفي، وغيره. كل ذلك يشكل أسبابا إضافية تؤكد صواب قرار الكتائب القاطع والنهائى بالاستقالة الكاملة من الحكومة والتى تشمل الامتناع عن تصريف الاعمال، وتعزز اصرار الكتائب على مواجهة الامر الواقع المفروض على اللبنانيين".