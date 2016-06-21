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بوتين لـCNN : بشار الأسد وافق على إجراء انتخابات جديدة فى سوريا

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بوتين لـCNN : بشار الأسد وافق على إجراء انتخابات جديدة فى سوريا بوتين لـCNN : بشار الأسد وافق على إجراء انتخابات جديدة فى سوريا
قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الرئيس السورى، بشار الأسد، "ملتزم" بالعملية السياسية لحل الأزمة السورية، وإن الأسد وافق خلال زيارته لموسكو على تطوير دستور جديد وإجراء انتخابات جديدة فى سوريا.

وأكد الرئيس الروسى لشبكة CNN أن المشاكل فى سوريا تتمحور حول مكافحة الإرهاب، ولكنه ليس كل شىء، مشيرا إلى أنه فى جوهر هذا الصراع، هناك تناقضات داخل المجتمع السورى وأن الرئيس الأسد يدرك ذلك،" مضيفا: "السؤال ليس حول السيطرة على المناطق المختلفة، رغم أهمية ذلك، السؤال هو حول توفير الثقة بين جميع أطراف المجتمع."

وتابع بوتين: "وبناء على تلك الثقة، تشكيل حكومة فعالة، يمكن لجميع سكان البلاد الوثوق بها. وليس هناك طريق آخر (لحل الأزمة السورية) سوى عبر المفاوضات السياسية، ودعونا إلى ذلك في العديد من المناسبات، والرئيس الأسد يذكر ذلك باستمرار أيضا، إنه ملتزم بهذه العملية (السياسية)."

كما تطرق بوتين إلى مطالبة بعض الدول من مجموعة دعم سوريا برحيل الأسد، قائلا: "عندما يقول الشركاء أن على الأسد الرحيل غدا، وبعد ذلك يقولون إن ذلك لن يحدث غدا، ولكن في الوقت نفسه، يصرون على إعادة هيكلة السلطات، وهو ما يعنى فى الواقع رحيله، ليس هذا هو أسلوب التوصل إلى حل. نحن بحاجة إلى المضى خطوة بخطوة بمشاركة جميع الأطراف."

وذكر الرئيس الروسى: "يجب علينا أن نفكر فى طرق لإدراج ممثل المعارضة فى نماذج السلطة القائمة، بما فى ذلك ، وعلينا أن نفكر في سلطات تلك الحكومة،" مشددا على أنه على الجميع عدم محاولة تجاوز قدراته وما يستطيع تحقيقه فعليا، ولكن عوضا عن ذلك الاسترشاد بالواقع الحالى وعدم تحديد أهداف لا يمكن تحقيقها.


>أخبار روسيا.. بوتين: سنعمل مع أى رئيس يختاره الشعب الأمريكى

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