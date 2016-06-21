سحر نصر: لا توقيع على أى قرض إلا بعد التأكد من القدرة على السداد

قالت الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولى، إنه من أهم التكليفات منذ توليها المنصب أنه لن يتم التوقيع على أى قرض إلا بعد التأكد من أن الهيئة أو الشركة القابضة أو الوزارة المقترضة تستطيع تسديدها، فيتم إعداد دراسة جدوى وتحليل اقتصادى، لمعرفة العائد المادى والبعد الاجتماعى.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، على فضائية "اليوم"، مع الإعلاميين عمرو أديب ورانيا بدوى أمس، أنه تم إنشاء وحدة استراتيجية للتقيم والمتابعة بالوزارة، لأنها ليست وزارة قروض واتفاقيات فقط، ولكن ضمانة بعد التأكد بأن الخدمات تصل للمواطن فى النهاية، ويتم تنفيذ الإجراءات الدستورية ويتم المتابعة بصفة يومية.

- سحر نصر تطالب بنك التنمية الأفريقى بتسريع إجراءات سحب الشريحة الثانية من القرض

>