أخبار عاجلة

«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سحر نصر: لا توقيع على أى قرض إلا بعد التأكد من القدرة على السداد

Google+ Print
سحر نصر: لا توقيع على أى قرض إلا بعد التأكد من القدرة على السداد سحر نصر: لا توقيع على أى قرض إلا بعد التأكد من القدرة على السداد
قالت الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولى، إنه من أهم التكليفات منذ توليها المنصب أنه لن يتم التوقيع على أى قرض إلا بعد التأكد من أن الهيئة أو الشركة القابضة أو الوزارة المقترضة تستطيع تسديدها، فيتم إعداد دراسة جدوى وتحليل اقتصادى، لمعرفة العائد المادى والبعد الاجتماعى.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، على فضائية "اليوم"، مع الإعلاميين عمرو أديب ورانيا بدوى أمس، أنه تم إنشاء وحدة استراتيجية للتقيم والمتابعة بالوزارة، لأنها ليست وزارة قروض واتفاقيات فقط، ولكن ضمانة بعد التأكد بأن الخدمات تصل للمواطن فى النهاية، ويتم تنفيذ الإجراءات الدستورية ويتم المتابعة بصفة يومية.


>- سحر نصر تطالب بنك التنمية الأفريقى بتسريع إجراءات سحب الشريحة الثانية من القرض
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365