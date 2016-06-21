الحكم فى استشكال عمال "أسمنت بنى سويف" لتنفيذ حكم عودتهم للعمل اليوم

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها فى الاستشكال الذى يطالب بإعادة 320 عاملا من العاملين بشركة أسمنت بنى سويف لعملهم بالشركة.

كان العمال قد أقاموا استشكالا مطالبا بتنفيذ الحكم القضائى الصادر بأحقية عمال بنى سويف فى العودة لعملهم، وذلك بعد إصرار الشركة لتنفيذ الحكم لصالح اثنين من العمال ورفض عودة الباقين.

يذكر أن دائرة الاستثمار الملغاة قد أصدرت حكما منذ عامين برئاسة المستشار حسونة توفيق بأحقية العمال فى العودة لعملهم، ورفض دعوى بطلان خصخصة الشركة.

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>21يونيو.. الحكم فى استشكال عمال أسمنت بنى سويف المطالب بإعادتهم للعمل